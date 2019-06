Päivän lehti 27.6.2019

Ilmapuolustustaktiikalle tarvitaan vaihtoehtoja

Perinteisesti Puolustusvoimia on kehitetty valtioneuvoston poliittisessa ohjauksessa, jonka käytännön toteuttajana on puolustusministeriö. Periaatteesta on poikettu Ilmavoimien hankintojen kohdalla. Ilmavoimien miljardihankinnat on hyväksytty maa- ja merivoimien kehittämisen kustannuksella.