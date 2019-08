Päivän lehti 27.8.2019

Saariston Rengastielle kannattaisi tehdä lisää pyöräteitä

Saariston Rengastie on suurenmoinen. Siitä kuuluu kaikki kunnia ja suuri kiitos hankkeen kehittäjille. On hienoa, että Varsinais-Suomen saaristoon voi tutustua pyöräillen – ja miksi ei autollakin. Saaristo on kuin toinen Lappi. Matkailun kannalta se voi olla myös yhtä houkutteleva.