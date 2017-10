Päivän lehti 27.10.2017

Kiitos ja hyvästi

Haluan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

jättää hyvästit kaikille mielipidesivujen lukijoille ja niille, joiden kirjoituksia olen vuosien varrella kuvittanut. Haluan myös kiittää entisiä ja nykyisiä mielipidetoimituksen kollegoitani pitkästä ja hienosta yhteistyöstä. Pitkän matkan täytyy jonain päivänä päättyä, ja olen tehnyt päätöksen käyttää aikani grafiikan tekoon sekä maalaamiseen niin pitkään kuin minulla on vielä voimani jäljellä.On kulunut 31 vuotta siitä, kun aloitin kuvitusten teon Helsingin Sanomiin. Sain kutsun yhteistyöhön ystävältäni Juha Tantulta, ja silloinen kuvatoimittaja Esko Salmela tarjosi minulle paikan mielipidesivujen kuvittajana vuonna 1986.31 vuotta on ihmisen elämässä pitkä aika. Maailma on muuttunut paljon. Silti asiat, joista mielipidesivulla on vuosien varrella keskusteltu, ovat universaaleja ja ajattomia: on käsitelty ihmissuhteita, julkisia palveluja, rahaa, sitä, mikä on oikein ja väärin.Vuonna 1986 kuvittamani mielipidekirjoitukset toimitettiin suoraan Helsingin työhuoneelleni, ensin faksilla ja sitten sähköpostilla. Kaksikymmentä vuotta sitten internet antoi minulle mahdollisuuden asua ja työskennellä pienessä kylässä Etelä-Suomen saaristossa.Ja täältä kodistani sanon nyt teille kaikille kiitos ja hyvästi!