Päivän lehti 27.10.2017

Asko Sarkola rakentaa kirkkaan kuvan Mannerheimista – Kaupunginteatterin näytelmä kuvaa sotaa diplomatian jatk

Juha Vakkurin

Yleisön

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Antti Mattilan

Ensimmäinen

Asko Sarkola

Runsaasti