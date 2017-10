Päivän lehti 27.10.2017

Neljä kuoli ja 11 loukkaantui, kun Puolustusvoimien auto jäi junan alle huonossa kelissä

Neljä

Kuolonuhreista

Turman

Olosuhteet

Poliisi

Turman

Laki

Raaseporin turmassa on useita avoimia kysymyksiä

Onnettomuuden

Tasoristeysturvallisuus Suomessa melko hyvä

Tasoristeysten

Suomessa

Onnettomuuksien

18 kuollut palvelusturmissa 1990-luvulta lähtien

Vuonna 2017

2016:

2015:

2008:

2005:

2001:

1999:

1999:

1994:

1991: