Torstain tulospörssissä muun muassa autourheilua, jääkiekkoa ja keskeisimpiä rahapelejä

Päivän lehti 27.10.2017

, Intia: Maailmancupin finaali:Miesten skeet 125 kiekkoa + finaali: 1) Riccardo Filippelli Italia 122+59 (finaali ME)/uusinta 4, 2) Ben Llewellin Iso-Britannia 122+59 (finaali ME)/uusinta 3, 3) Federico Gil Argentiina 122+49,...7) Oskari Kössi Suomi 121., Britannia: Rallin MM-sarjan kauden 12/13 kilpailu, Walesin ralli:Kärjen tilanne 1/21 erikoiskokeen jälkeen: 1) Sebastien Ogier Ranska, Ford 1.09,7, 2) Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila Suomi, Toyota jäljessä 0,4 sekuntia, 3) Thierry Neuville Belgia, Hyundai –0,5,...7) Esapekka Lappi/Janne Ferm Suomi, Toyota –1,2,...9) Juho Hänninen/Kaj Lindström Suomi, Toyota –1,3,...16) Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen Suomi, Ford (WRC2) –3,0,...21) Teemu Suninen/Mikko Markkula Suomi, Ford (WRC2) –3,9.Rovanperä on WRC2-luokassa neljäntenä ja Suninen kahdeksantena.1. erä: 16.35 Miika Koivisto (Shaun Heshka–Rasmus Kupari) 1–0.Rangaistukset: –.9.30 Jari Sailio K erl.2. erä: 29.09 Shaun Heshka (Teemu Kivihalme–Saku Mäenalanen) 2–0 yv.Rangaistukset: 22.24 Jani Hakanpää K 2 min, 27.38 Valentin Claireaux L 2 min, 29.36 Miska Humaloja K 2 min, 32.11 Jere Friberg L 2 min.3. erä: 47.04 Ville Leskinen (Kivihalme–Nicklas Lasu) 3–0.Rangaistukset: 42.40 Radek Koblizek K 2 min, 50.35 Leskinen 2 min, 58.11 Julius Junttila K 2 min.Rangaistukset yhteensä: Kärpät 5x2 min, Lukko 2x2 min.Maalivahtien torjunnat: Veini Vehviläinen K 11+10+7=28/28, Kaapo Kähkönen L (pois 58.11–60.00) 14+10+7=31/34.Yleisöä: 5202.1. erä: 0.19 Jasper Lindsten (Henrik Tallinder) 0–1, 6.34 (Lindsten–Tomi Kallio) 0–2, 9.57 Maksim Matushkin (Matias Varttinen) 1–2.Rangaistukset: –2. erä: maaliton.Rangaistukset: 35.34 Teemu Väyrynen T 2 min.3. erä: 43.32 Juho Tommila 2–2.Rangaistukset: 47.49 Elias Karvonen T 2 +2 minJatkoaika: 62.31 Olli Juolevi (Erik Nyström–Elmeri Eronen) 2–3.Rangaistukset yhteensä: Ässät 1x2 min, TPS 3x2 min.Maalivahtien torjunnat: Andreas Bernard Ä 13+8+5+2=28/31, Oskari Setänen T 11+4+8+0=23/25.Yleisöä: 4732.ottelut: 27.10. JYP–Tappara, KooKoo–Sport, HIFK–HPK, Ilves–KalPa, SaiPa–Jukurit.pistetilasto: 1) Julius Junttila Kärpät, 20 ottelua, 4 maalia+21 syöttöä=25 pistettä, 8 rangaistusminuuttia, 2) Charles Bertrand Kärpät, 20, 13+8=21, 6, 3) Tomi Kallio TPS, 18, 7+11=18, 10, 4) Jarkko Immonen JYP, 18, 4+13=17, 4, 5) Mikael Ruohomaa Kärpät, 19, 6+10=16, 10, 6) Miika Koivisto Kärpät, 20, 5+11=16, 10, 7) Michael Parks Sport, 17, 8+7=15, 8, 8) Juuso Puustinen JYP, 18, 8+7=15, 20, 9) Jasper Lindsten TPS, 18, 8+7=15, 2, 10) Patrik Virta TPS, 17, 4+11=15, 10,11) Janne Keränen Lukko, 19, 10+4=14, 16, 12) Sami Lähteenmäki Ässät, 18, 9+5=14, 27, 13) Antti Suomela JYP, 18, 6+8=14, 2, 14) Juhani Tyrväinen HIFK, 17, 6+8=14, 14, 15) Jukka Peltola Tappara, 18, 8+5=13, 4, 16) Teemu Turunen HPK, 18, 6+7=13, 4, 17) Ilkka Heikkinen TPS, 16, 6+7=13, 4, 18) Toni Kähkönen KooKoo, 18, 5+8=13, 4, 19) Patrick Bjorkstrand KooKoo, 18, 5+8=13, 0, 20) Miikka Pitkänen KooKoo, 18, 5+8=13, 6,21) Jani Tuppurainen JYP, 17, 3+10=13, 4, 22) Aleksi Rekonen Pelicans, 18, 3+10=13, 2, 23) Markus Nenonen Sport, 14, 7+5=12, 0, 24) Michael Keränen KooKoo, 14, 7+5=12, 10, 25) Petrus Palmu TPS, 18, 6+6=12, 8, 26) Oula Palve HPK, 18, 6+6=12, 39, 27) Erik Thorell HIFK, 17, 5+7=12, 4, 28) Eemeli Suomi Ilves, 17, 5+7=12, 8, 29) Jerry Turkulainen JYP, 18, 3+9=12, 8, 30) Joonas Nättinen JYP, 16, 3+9=12, 4.SHL:Luulaja–Malmö 1–2 (0–1, 0–1, 1–0)M: Tuukka Mäntylä 0+1.Brynäs–Färjestad 1–4 (0–2, 1–2, 0–0)F: Jesse Virtanen 1+0, Ilari Melart 0+1.Växjö–Frölunda 7–3 (1–1, 2–2, 4–0)Linköping–Rögle 4–2 (3–1, 1–1, 0–0)L: Kristian Näkyvä 0+1.HV 71–Karlskrona 5–3 (2–1, 3–1, 0–1)H: Topi Jaakola 0+1.: St. Louis–Calgary 5–2 (1–1, 2–1, 2–0), Columbus–Buffalo 5–1 (1–0, 3–0, 1–1), C: Markus Nutivaara 0+1.torstaina: Salavat–Metallurg Mg 1–4 (1–0, 0–1, 0–3), SJU: Joonas Kemppainen 1+0, Teemu Hartikainen 0+1, MM: Oskar Osala 0+1. HK Sotshi–Avtomobilist 1–3 (0–0, 0–1, 1–2), Riian Dinamo–Avangard ja. 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 1–0), A: Anssi Salmela 1+0.Korisliiga:Helmi Basket–Forssan Alku 74–80 (22–19, 19–13, 17–29, 16–19)HBA: Lotta-Maj Lahtinen 20/4/6 syöttöä, Sara Bejedi 18/2, Anna Kahelin 11/0, Elina Arike 11/10, Saga Ukkonen 3/2, Nea Kuisma 3/5, Ebba Pekonen 2/1, Fanny Hulmi 2/3, Rosa Lehti 2/2, Silja Viita 2/0.FoA: Mia Loyd 25/10, Minna Sten 20/14, Meral Bedretdin 14/6, Aaliyah Lewis 13/3/7 syöttöä, Hanna Vapamaa 6/4, Asta Leinonen 2/2, Venla Varis 0/1, Jenna Toivonen 0/0, Julia Heinonen 0/2.Erotuomarit: Jarno Hyytiäinen, Olli-Pekka Salmela.Yleisö: 75.: Detroit–Minnesota 122–101, Philadelphia–Houston 104–105, Charlotte–Denver 110–93, Brooklyn–Cleveland 112–107, Oklahoma City–Indiana 114–96, Miami–San Antonio 100–117, Dallas–Memphis 103–94, Phoenix–Utah 97–88, LA Lakers–Washington ja. 102–99, Golden State–Toronto 117–112.: Toto 4:1. lähtö, sh 2100 m: 1) Pyöriän Vilistys/Teemu Keskitalo 27,6a (15,62), 2) Tutun Tiltu 27,7a (4,29).3) Meno-Miina 28,0a (4,77).4) Verna-Illuusia 28,9a (8,73). Toto (9-4-7): 15,62 2,39-1,51-1,53 47,35.2. lähtö, lv 2100 m: 1) Wild Luck Love/Jarmo Saarela 17,9a (44,88), 2) Strong Position 18,0a (15,99).3) Fairstorm 18,3a (6,53).4) Three Dee Nodo 18,3a (11,04).poissa: 2, 4. Toto (10-1-7): 44,88 6,77-3,91-2,54 181,66.3. lähtö, lv 2100 m: 1) Cooper Hoss/Mika Forss 15,8 (3,72), 2) Divo 17,1 (19,83).3) Yank Match 16,5 (9,54).4) Vincent Croft 16,5 (3,59).poissa: 7. Toto (10-1-9): 3,72 1,82-3,30-2,31 33,79.4. lähtö, Toto4-1, lv 2100 m Kymenlaakso-ajo 2017 karsinta: 1) Cameron Evo/Hannu Torvinen 16,5 (2,93), 2) Diva Hoss 16,7 (21,6).3) Stonecapes Queila 17,4 (7,04).4) Katie Ale 17,5 (8,48). Toto (11-14-1): 2,93 1,64-4,45-1,92 19,10. Toto4 voitto-osuus: 2,20.5. lähtö, Toto4-2, lv 2100 m Kymenlaakso-ajo 2017 karsinta: 1) Käthy/Hannu Torvinen 16,6 (10,54), 2) Juggernaut 16,8 (17,6).3) Twist Of Fate 16,5 (2,29).4) Doris Hoss 16,7 (26,31).poissa: 1. Toto (3-9-11): 10,54 2,48-2,76-1,49 64,03. Toto4 voitto-osuus: 16,10.6. lähtö, Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m Kymenlaakso-ajo 2017 karsinta: 1) Hotshot Luca/Mika Forss 15,0 (1,22), 2) Ratu Release 15,5 (39,9).3) MAS The Boss 16,4 (30,33).4) Lexus Dream 15,9 (32,03).poissa: 4, 8. Toto (13-11-10): 1,22 1,13-4,61-3,10 12,49. Toto4 voitto-osuus: 18,50.7. lähtö, Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-1, lv 2100 m Kymenlaakso-ajo 2017 karsinta: 1) North Lexus/Ari Moilanen 16,4 (24,28), 2) Mister Lane 16,7 (40,48).3) Surprise Leader 16,0 (10,91).4) Piece Of Rock 16,3 (2,67).poissa: 10. Toto (2-7-14): 24,28 5,91-8,36-3,94 252,47. Toto4 voitto-osuus: 141,10. Troikka: 2636,59. Päivän Duo: 13-2, kerroin: 32,44.8. lähtö, lv 2100 m Kymenlaakso-ajo 2017 karsinta: 1) Delightful Moment/Hannu Torvinen 17,1 (9,05), 2) It Is Express Man 17,1 (38,36).3) Le Gros Bill 16,5 x (5,15).4) Lily's Star 16,7 (37,02). Toto (1-4-12): 9,05 4,00-14,32-1,85 200,46.1. nuoret-lähtö, 2100 m: poissa: 1, 2, 3, 4, 5, 6.9. lähtö, TROIKKA-2, lv 1600 m: 1) Westcoast Titan/Seppo Markkula 15,4a (8,7), 2) Cool Conclusion 15,6a (4,14).3) Joker Photo 15,8a (33,62).4) Royal Andy 15,8a (18,3).poissa: 5, 7. Toto (6-2-11): 8,70 2,44-1,98-6,43 15,48. Troikka: 361,89.10. lähtö, lv 2100 m: 1) Brown Recluse/Joni-Petteri Irri 15,8a (5,13), 2) Kips Patrik 15,9a (3,55).3) Capehill's Santino 16,6a (8,5).4) Next To Never 16,8a (66,79).poissa: 1, 3, 12. Toto (11-10-2): 5,13 1,98-1,50-2,09 6,22.Toto4 pelivaihto 89029,50 e, voitto-osuus 141,10 ePelivaihto 275323,80 e, yleisöä 936.Päiväarvonta (26.10.): 4, 5, 7, 8, 9, 21, 26, 30, 33, 37, 41, 43, 51, 54, 56, 59, 63, 65, 67, 70. Kunkkunumero: 67.Ilta-arvonta (26.10.): 4, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 24, 26, 30, 34, 38, 41, 45, 46, 57, 59, 63, 66, 67. Kunkkunumero: 4.Myöhäisarvonta (26.10.): 8, 10, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 28, 29, 31, 36, 37, 38, 42, 45, 53, 60, 67, 69. Kunkkunumero: 8.(25. 10.): 2 7 5 7 9 9 3.Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 24 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.Päänumerot (25.10.): 2, 12, 24, 34, 38, 42. Vikingnumero: 3. Plusnumero: 20.Voitonjako: 6+1 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 300 375,60 e, 5+1 oikein 11 585,60 e, 5 oikein 1 233,90 e, 4+1 oikein 49,40 e, 4 oikein 25,90 e, 3+1 oikein 7,70 e, 3 oikein 4,20 e.18.30 Mestis: SaPKo-Ketterä00.30 Walesin MM-ralli (kooste)03.00 NBA: Minnesota-Oklahoma City18.30 Liiga: JYP-Tappara18.00 ja 22.00 F1: Vapaat harj., Meksiko16.00 Tennis: ATP 500, Basel19.00 Ravit: Toto 4, Jyväskylä21.30 PGA Tour: Sanderson Farms Championship00.30 PGA Tour Champions: PowerShares QQQ Champ.21.30 Ratapyöräily: Six Day Series22.00 ja 00.00 Taitoluistelun GP: Kanada21.45 Ligue 1: PSG-Nice22.00 Koripallon Euroliiga: Valencia-Malaga23.55 World Boxing Super Series: Brähmer-Brant04.05 NHL: Calgary-Dallas02.05 NHL: New Jersey-Ottawa18.30 KHL: Jokerit-Dinamo Minsk02.05 NHL: Columbus-Winnipeg01.05 NHL: Vegas-Colorado03.35 NHL: Chicago-Nashville06.00 WGC: HSBC Champions