Päivän lehti 27.10.2018

Taikuutta ja ihmeitä

Taikuri ja mentalisti Noora Karma tuo uudet temppunsa Vantaalle. Magic and Wonder -show on sekoitus mentalismia, illuusiota, hypnoosia ja visuaalisuutta. Vantaalla saatetaan nähdä pari temppua, joita Karma teki USA:ssa televisiossa pyörivässä Masters of Illu­sion -taikurisarjassa.