Tapahtumia lauantaina 27. lokakuuta

Konsertit Elokuvamusiikin helmet. Ville Paija, piano, sekä Teemu Akerblom ja Oskari Siirtola, kontrabasso. Klo 18 katsotaan J. C. Chandorin ohjaama elokuva All Is Lost (2013). Café Carusel (Merisatamanranta 10) klo 16. Vapaa pääsy. Kauniaisten musiikkijuhlat 27. 10.–4. 11.