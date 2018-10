Päivän lehti 27.10.2018

On tärkeää, että lapset kokevat päiväkodin ympäristön omakseen

Helsingin Sanomissa on kirjoitettu varhaiskasvatuksen tilamitoituksista ja lapsen edusta. Palaute on kehittämisen kannalta tärkeää. Suunnittelussa lähdemme siitä, että päiväkoti on sisä- ja ulkotiloineen toimiva kokonaisuus: viihtyisä ja toiminnallisesti muunneltava.