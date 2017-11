Päivän lehti 27.11.2017

Metsäalan toimijoiden ja tutkijoiden yhteistyötä tarvitaan

Metsien

käyttö on tarjonnut Suomelle vahvan hyvinvointiperustan koko sen itsenäisen historian ajan. Näin on nykyäänkin: metsäteollisuuden osuus tavaraviennistä on 22 prosenttia ja sen toiminnan nettovaikutus on kotimaisten tuotantopanosten vuoksi paljon tätä suurempi.Luonnonvarojen, kuten metsien, käyttöön perustuvalla liiketoiminnalla on aina ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten hallinta on osa kestävää liiketoimintaa ja siitä huolehditaan samalla kun pidetään huolta toiminnan taloudellisesta kannattavuudesta, kansainvälisestä kilpailukyvystä ja työllistetään suomalaisia.Metsien käytön ympäristövaikutukset voidaan jakaa karkeasti kolmeen lohkoon – ilmasto, metsäluonnon monimuotoisuus ja vesistöt. Ne kaikki ovat tärkeitä, ja suomalainen metsä­teollisuus tekee niiden eteen töitä enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja todennäköisesti myös enemmän kuin kukaan kansainvälinen kilpailija.Viime vuosina ympäristövaikutuksista esillä ovat olleet erityisesti ilmastoon ja monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset. Haluan nyt kiinnittää huomiota myös vesistöihin. Metsäteollisuus pani aikanaan kattavasti kuntoon tehtaidensa vesistöpäästöt. Metsätalous ja sen vesistövaikutukset on moniulotteisempi kokonaisuus jo omistusrakenteensa vuoksi. Toimijoiden suuri lukumäärä korostaa yhteistyön tärkeyttä.Metsätalouden vesikysymykset nousivat hiljattain julkisuuteen, kun Luonnonvarakeskuksen johtava tutkija Mika Niemisen vetämä tutkimusryhmä esitteli tuoreita tutkimustuloksia suometsätalouden vesistövaikutuksista. Yhdyn tutkijoiden näkemykseen siitä, että tulokset haastavat aiempia tutkimustuloksia ja korostavat siten lisätutkimuksen tärkeyttä.Metsäteollisuus haluaa osaltaan edistää asiaa, ja järjestämämme yhteisen kehitysfoorumin teemasta. Tarkempaa tietoa ympäristövaikutuksista tarvitaan. Syvällistä tarkastelua kaipaavat erilaisten metsäkäsittelymenetelmien soveltuvuus ja vaikutukset turvemailla. Samalla tulee tarkistaa parhaiden vesistönsuojelutoimien ajantasaisuus ja varmistaa, että toimenpiteet ovat kentällä laajasti käytössä. Metsäalan toimijoiden ja tutkijoiden kannattaa tehdä asiassa yhteistyötä.