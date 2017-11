Päivän lehti 27.11.2017

Palataan Linnassa kahvikutsuihin

On hienoa, että itsenäisyyspäivänä Linnan juhliin kutsutaan nykyisin myös tavallista kansaa, mutta valitettavasti vastaanoton ulkoinen muoto on säilynyt epädemokraattisena ja kalliina eliitin pöyhkeilynä.



Ehdotan, että palataan alkuaikojen tyyliin eli kahvikutsuihin. Pois jäisi se paniikki, jonka pitkän juhlapuvun hankinta voi aiheuttaa. Kauppojen valikoimat ovat kurjat, ja puvun teettäminen on kallista, jos edes ompelijaa löytää. Kukaan ei myöskään enää vetäisi perässään laahusta, jonka nöyrä väistely on muiden velvollisuus tungoksessa.



Kun muutama vuosi sitten vastaanotto pidettiin iltapäivätilaisuutena Tampere-talossa, suuri osa naisista halusi kuitenkin leikkiä prinsessaa tai kuningatarta ja saapui paikalle täyspitkässä puvussa. Tyylipoliiseilla ei jostain syystä kuitenkaan ollut sydäntä huomauttaa, että he kaikki rikkoivat etikettiä.



Riitta Korhonen



Helsinki