Päivän lehti 27.11.2017

Hyviä työntekijöitä pitää palkita

Kasvatus- ja sosiaalityö on raskasta työtä, sitä tuskin kukaan kieltää. Työn arvostuskin on kyselyjen mukaan korkealla. Palkka ei kuitenkaan vahvista näitä näkemyksiä



Jostain on peräisin käsitys, että hoito- ja palvelualoilla on aina varaa joustaa. Johtuuko se ammattikuntien palvelevasta asenteesta vai liiasta kiltteydestä? Jatkuvasti saa lukea mielipidekirjoituksia, joissa juuri työtään vaihtanut, työssään uupunut tai työnsä lopettanut kertoo työnsä raskaudesta kasvatus- ja sosiaalialoilla.



Nyt kun palkankorotuksista puhutaan, pitäisi muistaa, että palvelualoilla on jo kaikki pelissä. Rakenteita muuttamalla ihmisistä ei saada enää enempää irti. Omalla persoonallaan työtä tekeviä hyviä työntekijöitä pitää palkita ja luoda edellytykset pitkäjänteiseen työntekoon.



Kari Vapaakallio



lastensuojelutyöntekijä, Espoo