Naisten johtamistaitoja tarvitaan yhä enemmän

pohtii naisten osaamisen merkitystä pörssiyhtiöiden hallituksissa.”Keskuskauppakamarin tuoreen selvityksen mukaan hallitusten jäsenistä naisia on keskimäärin 27 prosenttia, suurimmissa pörssiyhtiöissä jo 33 prosenttia. Viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana määrä on kolminkertaistunut.””Tuntuu hämmentävältä, että vuonna 2017 naisten osuutta yritysten johdossa tarvitsee ylipäätään laskea ja tilastoida. Tehtävien tasaista jakautumista eri sukupuolta oleville ammattilaisille luulisi 100-vuotiaassa Suomessa itsestäänselvyydeksi – etenkin, kun naisten koulutustaso on jo keski-ikäisilläkin vähintään yhtä hyvä kuin miesten.””Pätevyys ei riipu sukupuolesta, mutta sen osoittamisessa miehet ja naiset käyttäytyvät eri tavoin.””Liian monet naiset on kasvatettu näkemään itsensä taidoiltaan vähäisempinä kuin he todellisuudessa ovat. Tämän vuoksi he eivät edes pyri vaativiin johtotehtäviin. Miesten kohdalla tilanne on usein päinvastainen, eivätkä he vetäydy hevin taka-alalle vaan nauttivat kilpailusta.””Nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä naisten osuus johtajista nousee väistämättä, sillä johtajien on oltava entistäkin taitavampia ja monipuolisempia. Liiketoimintaosaamisen lisäksi tarvitaan luovuutta, herkkyyttä ja sosiaalista pelisilmää.””Löytääkseen tulevaisuuden parhaat johtamisen ammattilaiset valitsijoiden on pakko katsoa nykyistä laajemmalle. Kykyjä täytyy etsiä myös perinteisten, miesvaltaisten urapolkujen ulkopuolelta.”pitää hyönteisruokaa maaseudun mahdollisuutena.”Hyönteisruoalla on ensin kuitenkin selätettävänä erinäisiä rohkeuskynnyksiä, että kaikki uskaltavat maistaa ensimmäistä kertaa.””Tätä pulmaa ratkaisee hyönteisten osalta se, että tällä viikolla markkinoille tuodut hyönteiselintarvikkeet ovat valmiita käytettäviksi: hyönteisleipää hyönteisjauhoista ja granolaa eli mysliä muistuttavaa hyönteisiä sisältävää sekoitetta. Markkinoilla on myös hyönteispatukkaa. Kaikkien noiden etu on, että niitä voi syödä ilman kokin taitoja.””Maku on olennainen asia, miten hyönteisruoan Suomen valloitus alkaa. Joko maistajan ei pidä erityisesti aistia hyönteisen ominaismakua tai maun pitää tuntua miedolta, sellaiselta, joka ei herätä suuria tuntemuksia. ””Hyönteisfarmit ovat tulevaisuuden elintarvikkeiden raaka-aineiden tuottajia. Uusia kestävän kehityksen mukaisia vaihtoehtoja tarvitaan ravinnonlähteiksi. Suomessa on jo kotieläintiloja, jotka ovat vaihtaneet muun muassa sianlihantuotannon hyönteiskasvatukseen. Odotukset tuotantosuunnan muutoksesta ovat toiveikkaita.”