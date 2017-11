Tuloksia, rahapelejä, tv-urheilua

Päivän lehti 27.11.2017

Alppihiihto

, Kanada, maailmancup:Miehet, syöksylasku: 1) Beat Feuz Sveitsi 1.43,76, 2) Matthias Mayer Itävalta 1.43,85, 3) Aksel Lund Svindal Norja 1.44,08, ...31) Andreas Romar Suomi 1.46,02., USA, maailmancup:Naiset, pujottelu: 1) Mikaela Shiffrin USA 1.40,91 (49,57+51,34), 2) Petra Vlhova Slovakia 1.42,55 (51,02+51,53), 3) Bernadette Schild Itävalta 1.43,58 (50,86+52,72)., sekaviesti (2+6 km + 2x7,5 km): 1) Norja 1.11.31,7 (0+13 sakkokierrosta), 2) Italia (1+6) jäljessä 5,3 sekuntia, 3) Saksa (0+10) –6,4, ...8) Suomi (Mari Laukkanen 0+2, Kaisa Mäkäräinen 0+2, Tero Seppälä 1+3, Tuomas Grönman 0+1) (1+8) –1.32,4.Maailmancupin parisekaviesti: 1) Itävalta 36.17,0 (0+2), 2) Saksa jäljessä 16,5 sekuntia (0+9), 3) Kazakstan –32,7 (0+5), ...21) Suomi (Sanna Markkanen/Mikko Loukkaanhuhta) –4.46,9 (1+13).Kilpailun kärki otti Suomen kiinni Markkasen 3. osuuden jälkeen, joten Suomi ei hiihtänyt maaliin saakka., F1-sarjan kauden 20/20 kilpailu: 1) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes 1.34.14,062, 2) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes jäljessä 3,899 sekuntia, 3) Sebastian Vettel Saksa, Ferrari –19,330, 4) Kimi Räikkönen Suomi, Ferrari –45,386, 5) Max Verstappen Hollanti, Red Bull –46,269, 6) Nico Hülkenberg Saksa, Renault –1.25,713.Kuljettajien MM-loppupisteet: 1) Hamilton 363, 2) Vettel 317, 3) Bottas 305, 4) Räikkönen 205, 5) Ricciardo 200, 6) Verstappen 168.Tallien MM-loppupisteet: 1) Mercedes 668, 2) Ferrari 522, 3) Red Bull 368, 4) Force India 187, 5) Williams 83, 6) Renault 57.Kausi on päättynyt., Itävalta, maailmancup, slopestyle:Miehet: 1) Öystein Bråten Norja 91,40 pistettä, ...13) Elias Syrjä Suomi 35,60.Naiset: 1) Jennie-Lee Burmansson Ruotsi 80,00, ...14) Anni Kärävä Suomi (karsinnassa 55,20)., Australian Open, lopputulokset 72/72 reiän jälkeen (par 71):273 lyöntiä (11 lyöntiä alle parin): Cameron Davis Australia 63+72+74+64,...289 (+5): Mikko Ilonen Suomi 73+68+73+75 (jaettu 52. sija)., Kuusamo, maastohiihdon maailmancup:Naiset, 10 km:n takaa-ajo (v) ja minikiertueen loppujärjestys (3/3 kilpailua): 1) Charlotte Kalla Ruotsi 25.50,1, 2) Marit Björgen Norja jäljessä 9,7 sekuntia, 3) Ragnhild Haga Norja –33,9, suomalaiset: 13) Laura Mononen –1.37,9, ...15) Krista Pärmäkoski –1.46,6, 19) Kerttu Niskanen –1.57,1, 32) Aino-Kaisa Saarinen –2.46,7, ...34) Anne Kyllönen –3.00,0, ...36) Riitta-Liisa Roponen –3.13,4, ...50) Johanna Matintalo –3.53,5, ...63) Maija Hakala –5.18,7, 64) Anni Kainulainen –5.41,7, ...66) Katri Lylynperä –5.54,5, ...68) Anita Korva –6.01,9, ...74) Johanna Ukkola –6.35,3, 75) Vilma Nissinen –6.43,4.Miehet, 15 km:n takaa-ajo (v) ja minikiertueen loppujärjestys: 1) Johannes Hösflot Kläbo Norja 36.23,2, 2) Martin Johnsrud Sundby Norja –0,4, 3) Aleksandr Bolshunov Venäjä –1,0, ...6) Iivo Niskanen Suomi –7,2, ...14) Matti Heikkinen Suomi –23,1,... 47) Lari Lehtonen Suomi –2.49,5, 48) Ari Luusua Suomi –2.57,6,... 52) Antti Ojansivu Suomi –3.07,9,... 67) Juuso Haarala Suomi –4.36,3., naisten MM-karsintaa, Euroopan lohko 7:Suomi–Israel 4–0 (2–0): Southampton–Everton 4–1, Burnley–Arsenal 0–1, Huddersfield–Manchester C 1–2.Toronto–Washington 2–4 (0–2, 0–1, 2–1), Montreal–Buffalo 3–0 (1–0, 1–0, 1–0), Ottawa–NY Islanders 1–2 (0–0, 0–1, 1–1), Detroit–New Jersey ja. 3–4 (1–2, 0–0, 2–1, 0–1), Florida–Chicago 1–4 (0–2, 1–2, 0–0), Los Angeles–Anaheim vl. 2–1 (0–1, 0–0, 1–0, 0–0, 1–0), St. Louis–Minnesota 6–3 (3–0, 0–1, 3–2), Arizona–Las Vegas 2–4 (0–0, 0–3, 2–1) L: Erik Haula 1+0., Colorado–Calgary 2–3 (0–1, 1–2, 1–0) Colorado: Mikko Rantanen 1+0., San Jose–Winnipeg 4–0 (2–0, 1–0, 1–0), Pittsburgh–Tampa Bay 5–2 (3–0, 1–1, 1–1).Traktor–Severstal vl. 3–2 (2–0, 0–1, 0–1, 0–0, 1–0), Metallurg Mg–Riian Dinamo 3–2 (3–1, 0–1, 0–0), Avtomobilist–Torpedo 5–1 (0–0, 3–0, 2–1), Lada–Spartak 1–4 (0–1, 1–2, 0–1) MS: Ville Lajunen 0+1.Jokerit–Jugra 1–0 (0–0, 0–0, 1–0) J: Karri Rämö 25/25 torjuntaa, Olli Palola 1+0, Pekka Jormakka 0+1, Mika Niemi 0+1.TsSKA–Admiral 3–1 (0–1, 1–0, 2–0), Dinamo Mn–Sibir 5–1 (2–0, 0–1, 3–0)Kärpät–Ilves ja. 2–3 (1–1, 0–1, 1–0, 0–1)Lukko–Kuortane 2–7 (1–2, 1–1, 0–4)KalPa–Blues vl. 5–4 (0–1, 2–1, 2–2, 0–0, 1–0)KJT–HPK 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)Akilles–OLS 9–2 (3–0)JPS–LRK Tornio 5–3 (1–0)Narukerä–Kampparit 6–6 (3–2)Veiterä–Botnia 11–2 (7–1)Honka–Huima 110–59 (30–16, 23–18, 31–16, 26–9): Charlotte–San Antonio 86–106, Washington–Portland, 105–108, Philadelphia–Orlando 130–11, Atlanta–Toronto 78–112, Indiana–Boston 98–108, Houston–New York 117–102, Golden State–New Orleans 110–95, Dallas–Oklahoma City 97–81, Utah–Milwaukee 121–108, Sacramento–LA Clippers 95–97., Slovenia, käsipallon Eurooppa-Cupin 3. karsintavaiheen 2. osaottelu: Riko Ribnica–Cocks 29–25. Cocks EHF-cupin lohkovaiheeseen yhteismaalein 49–46.Kuusamo–LP Kangasala 3–0, OrPo–LiigaPloki 3–0, HPK–LP Viesti 3–2., maailmancupin kilpailu (HS 142): 1) Jernej Damjan Slovenia 301,4 pistettä (140 ja 142 metriä), 2) Johann Andre Forfang Norja 298,6 (136,5-142), 3) Andreas Wellinger Saksa 293,0 (140-140), ...26) Antti Aalto Suomi 246,3 (131,5-125).1. kierrosta:... 34) Janne Ahonen Suomi 104,1 (116),... 46) Lauri Asikainen Suomi 72,5 (103),... 48) Janne Korhonen Suomi 68,1 (100,5).Ahonen, Asikainen ja Korhonen karsiutuivat 2. kierrokselta.Oilers–SB Welhot 11–5 (1–0, 7–0, 5–5)SPV–Nokian KrP ja. 8–9 (2–3, 1–3, 5–2, 0–1), miesten maajoukkuekilpailu Davis cup:Loppuottelu: Ranska–Belgia 3–2.Sunnuntain kaksinpelit: David Goffin B–Jo-Wilfried Tsonga R 7–6 (7–5), 6–3, 6–2, Lucas Pouille R–Steve Darcis B 6–3, 6–1, 6–0.–Mestaruus on Ranskan kymmenes., maailmancupin kilpailu (HS 142 mäki + 10 km hiihto):Lopputulokset (suluissa hiihto-osuuden sijoitus): 1) Johannes Rydzek Saksa 26.21,4 (7.), 2) Eric Frenzel Saksa jäljessä 0,6 sekuntia (2.), 3) Eero Hirvonen Suomi –1,9 (5.), ...10) Arttu Mäkiaho Suomi –31,6 (15.), ...13) Ilkka Herola Suomi –1.13,4 (4.),... 34) Leevi Mutru Suomi –2.24,3 (14.),... 42) Hannu Manninen Suomi –4.01,0 (23.),... 48) Atte Kettunen Suomi –8.15,6 (48.).Päiväarvonta (26.11.): 3, 5, 10, 11, 13, 17, 25, 27, 32, 38, 42, 44, 45, 52, 54, 57, 59, 60, 61, 70. Kunkkunumero: 17.Ilta-arvonta (26.11.): 7, 19, 26, 31, 32, 33, 36, 38, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 58, 65, 66, 68. Kunkkunumero: 47.Oikeat numerot: 4, 5, 13, 15, 19, 24, 38. Lisänumero: 36. Tuplausnumero: 9Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 1 kpl voitto-osuus 348 725,40 e, 6 oikein 2 206,00 e, 5 oikein 56,60 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.Jokerinumero: 5 3 3 8 7 3 9Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e18.30 Koripallon MM-karsinta: Suomi-Tšekki19.00 Ravit: Toto4, Kuopio22.00 La Liga: Espanyol-Getafe21.45 Serie A: Atalanta-Benevento21.45 Championship: QPR-Brentford03.30 NFL: Baltimore-Houston03.35 NHL: Chicago-Anaheim18.30 KHL: SKA Pietari-Barys Astana03.05 NHL: Winnipeg-Minnesota18.30 KHL: SKA Pietari-Barys Astana02.05 NHL: Pittsburgh-Philadelphia