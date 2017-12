Päivän lehti 27.12.2017

Limuviinat lisäävät alkoholin kulutusta

­Julkisuudessa on keskusteltu alkoholin vähittäismyyntirajan nostamisesta. Vajaan prosentin alkoholipitoisuuden nosto ei tunnu kovin suurelta. Mutta se on todellisuudessa suuri. Keskioluen myyntipisteitä on 6 500, ja ne myyvät noin puolet koko alkoholin kulutuksesta.