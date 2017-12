Päivän lehti 27.12.2017

Puola rikkoo vallan kolmijakoa

Vallan keskittyminen on vapauden suurin uhka. Esimerkkejä siitä on historia pullollaan, vaikkapa Urho Kekkosen aika Suomessa, Neuvostoliitto ja natsien hallitsema Saksa. Vallan kolmijako estää vapauden riiston. Läntisissä demokratioissa valta on jaettu kolmeen osaan: Eduskunta säätää lait.