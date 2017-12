Suomi 100 -tuotteista erikoisin on laite, jolla kuka tahansa voi soittaa kitarakuningas Albert Järvisen soundilla: Tältä se kuulostaa

Päivän lehti 27.12.2017

Suomi 100 -tuotteista erikoisin on laite, jolla kuka tahansa voi soittaa kitarakuningas Albert Järvisen soundi

­Laite on vain vähän tupakka-askia suurempi. Jämäkkä metallikuori on Suomen lipun sininen, päällä on neljä valkeaa säädintä ja iso nappikytkin.