Päivän lehti 27.12.2018

Metallicaa bassotta

Alcoholica on tamperelainen tribuuttibändi, joka on erikoistunut Metallican tuotantoon. Aiemmin se on jo esittänyt Metallican levyt Kill ’Em All (1983) ja Master of Puppets (1986). Nyt vuorossa on yhdysvaltalaisen metallibändin neljäs studioalbumi …And Justice for All vuodelta 1988.