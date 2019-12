Päivän lehti 27.12.2019

Kannanhoidollisella metsästyksellä ei ole ennenkään onnistuttu suojelemaan susikantaa

Susien salametsästyksen estämiseksi on ehdotettu kannanhoidollista metsästystä. Sillä ei ole ennenkään onnistuttu suojelemaan susikantaa, sillä joka kerta seurauksena on ollut alfasusien ampuminen. Jopa pantasusia on tapettu. On vaikea uskoa, että suden kaulassa oleva panta ei näkyisi.