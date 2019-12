Päivän lehti 27.12.2019

Miksi vasenkätisiä on vähemmän?

Sini Mikkonen, 11 Suurin osa ihmisistä on tosiaan oikeakätisiä kaikkialla maailmassa. Noin joka kymmenes ihminen on vasenkätinen. Vaikka vasenkätisyys on kaikkien tuntema tosiseikka, vieläkään ei ole varmuutta siitä, miten kätisyys määräytyy.