Päivän lehti 28.1.2019

Uivaa sulkapäähinettä muistuttava merililja on planeetan hämmentävin eläin

Suomessa on ihmetelty, pitäisikö ilmassa lentäviä laitteita kutsua droneiksi, drooneiksi, nelikoptereiksi vai lennokeiksi. Meren alla on vielä kimurantimpaa. Siellä on otuksia, joista pitäisi ensin keksiä, mitä ne ovat.