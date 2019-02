Päivän lehti 28.2.2019

Omaishoidon rahat korvamerkittävä

Omaishoitoon on kohdennettu valtion budjetissa merkittävä lisämääräraha vuodesta 2016 lähtien. Kuntien valtionosuutta on kasvatettu asteittain niin, että lisäys on ollut viime vuoden alusta 75 miljoonaa euroa. THL:n tuoreen kyselyn mukaan lisämääräraha kohdentuu omaishoitoon heikosti.