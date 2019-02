Doping-ratsia MM-hiihdoissa – Itävallan poliisi pidätti viisi urheilijaa: ”Yhdellä pidätetyistä oli neula käsivarressaan”

Päivän lehti 28.2.2019

Doping-ratsia MM-hiihdoissa – Itävallan poliisi pidätti viisi urheilijaa: ”Yhdellä pidätetyistä oli neula käsi

Itävallan liittovaltion rikospoliisi on tehnyt dopingratsian hiihdon MM-kisoissa Itävallan Seefeldissä. Itävaltalaisen Kurier-lehden mukaan poliisi on pidättänyt dopingepäilyihin liittyen kaikkiaan yhdeksän henkilöä, joista viisi on urheilijaa.