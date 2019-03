Päivän lehti 28.3.2019

Vampyyrien yhteiselosta kertova sarja irrottaa parhaat naurut kuvatessaan verenimijöiden yöllisen elämän ja ny

Kun vampyyrit eivät pääse yhteisymmärrykseen tiski- ja siivousvuoroista, on jälki dramaattista. FX:n uusi komediasarja What We Do in the Shadows (2019) naittaa keskenään tv-komedian kaksi kirkkainta lajityyppiä: kimppakämppäkomedian ja mokumentin eli kuvitteellisen dokumentin.