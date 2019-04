Päivän lehti 28.4.2019

Uusiksi kävelymatkoiksi maraton ja puolimaraton

Kansainvälinen yleisurheiluliitto on lyhentämässä arvokisojen pisintä 50 kilometrin kävelymatkaa. Sen tilalle on ehdotettu 35 kilometrin kävelyä. En tiedä, mistä tällainen omituinen matka on keksitty, ehkä sen kesto olisi suunnilleen sama kuin maratonilla.