Päivän lehti 28.5.2019

Nuoret lupaukset valaisevat moottoripyöräilymme tulevaisuutta

Vauhti moottoripyöräurheilun eri radoilla on kasvanut kesän lähestyessä huimasti. Avauskamppailut on suoritettu kaikissa lajeissa. Maaradalla ja trialissa on jopa kilpailtu maaottelun merkeissäkin. Kansainvälisillä radoilla ovat TT- ja motocrossmiehemme puolustaneet värejämme.