Päivän lehti 28.5.2019

Bassobaritoni Jussi Juola selviytyi ainoana suomalaisena arvostetun laulukilpailun finaaliin

Nuoret klassisen laulun taiturit kokoava Mirjam Helin -laulukilpailu etenee keskiviikkona finaaliin. Kahdeksatta kertaa käytävä kilpailu on Suomen Kulttuurirahaston viiden vuoden välein järjestämä. Palkintojen yhteissumma on 173 000 euroa, ja voittajalle on tiedossa 30 000 euron palkinto.