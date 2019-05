Päivän lehti 28.5.2019

Notre Damen kellonsoittaja -musikaali on nähty aiemmin Suomessa

Toisin kuin lauantaina 25. toukokuuta sivulla C 6 kerrottiin, Notre Damen kellonsoittaja -musikaalia on esitetty aiemmin Suomessa. Se nähtiin Kemissä vuonna 1994. Ensi syksynä Tampereen Teatterissa nähtävä Notre Damen kellonsoittaja -musikaali on Disney-versio, jota ei ole aiemmin nähty Suomessa.