Brexit-epävarmuus turhauttaa Lontoon finanssikeskuksessa, mutta pormestari ottaa tyynesti: ”Cityllä on ollut enemmän pormestareita kuin Britannialla pääministerejä”

Päivän lehti 28.5.2019

Lontoo Olipas hurja päätös työviikolle! On perjantai, ja Britannian pääministeri Theresa May on juuri ilmoittanut erostaan. Poliittinen kriisi on syventynyt entisestään. Kukaan ei tiedä, kuka maata kohta johtaa. Vielä vähemmän kukaan tietää, miten käy EU-eron eli brexitin.