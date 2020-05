Päivän lehti 28.5.2020

Kiitollisuus ei ole ihmelääke masennukseen tai ahdistukseen, osoittavat tutkimukset

1. Ei kissa kiitoksella elä, mutta on siitä silti jotain iloa. Kiitollisuuden ilmaiseminen työpaikalla voi lisätä hyvinvointia, kertoo The Journal of Positive Psychology -lehdessä viime vuonna julkaistu yhdysvaltalaistutkimus.