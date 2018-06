Päivän lehti 28.6.2018

Pois poteroista suomenruotsalaiset, kehottaa Jens Berg –”Miksi meillä ei ole kaksikielisiä kouluja?”

”Viimeksi Christoffer Taxell sanoi 1980-luvulla, että kaksikielisyyteen tarvitaan yksikielisiä ratkaisuja”, toimittaja Jens Berg toteaa. Se on Bergin mukaan viimeinen suuri julkinen visio suomenruotsalaisuuden tulevaisuudesta. Ja siitä on neljännesvuosisata. Sen jälkeen on tapahtunut paljon.