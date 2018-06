Päivän lehti 28.6.2018

Uudessa realitysarjassa pannaan kuntoon perheyrityksiä

Jos tosi-tv:ssä on jotain laitettu vuosien saatossa kuntoon, niin sakkaavia bisneksiä ja ihmissuhteita. Molemmille on omistettu omat sarjansa, joissa asiantuntijan avulla on rämmitty ylös syvimmästäkin suosta.