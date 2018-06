Päivän lehti 28.6.2018

Räppäri Snoop Dogg jäähalli­keikalle elokuussa

Yhdysvaltalainen rap-musiikin tähti Snoop Dogg saapuu keikalle Helsingin Jäähalliin 28. elokuuta. Snoop Dogg esiintyy Suomessa alter-egonaan DJ Snoopadelicina. Snoop Dogg on yksi amerikkalaisen rap-musiikin suurimpia tähtiä. Hänen tuorein julkaisunsa on maaliskuussa ilmestynyt albumi Bible of Love.