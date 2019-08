Päivän lehti 28.8.2019

Pätkätyöt ja työsuhteiden ketjutus ovat arkipäivää. Nuorten naisten on vaikea saada vakituista työsuhdetta – onhan aina mahdollista, että he jäävät äitiyslomalle. Raskaus on edelleen riski. Lapsensaannin myönnetään haittaavan naisen urakehitystä.