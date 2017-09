Päivän lehti 28.9.2017

Kuntotestin tulos oli jymy-yllätys, ja siitä saan kiittää koiraa

kunto­testissä. Loppu­kesästä mittariin tuli 39 vuotta, ja joten­kin iski halu tietää, missä mennään.Jännitti. Edellisen kerran kuntoani oli mitattu armeijassa 1990-luvun lopussa.Välissä oli vierähtänyt parikymmentä vuotta. Siihen mahtui opiskeluajan laiskottelut, sitkeä polvivamma ja muutaman vuoden jakso työelämässä, joka meni liian vähällä unella, pitkillä päivillä ja aivan liian monilla juustohampurilaisilla.Kuntotestin alku oli karu: niska-hartiaseudun liikkuvuus. Selkeä tulos: ei liikkuvuutta. Asteikolla 1–5 liikkuvuus oli yksi.Sitten kyljet ja lonkat. Jäykkää menoa.ydin on kuntopyörällä poljettava 12-minuuttinen peruskuntotesti, joka mittaa hapenottokykyä. Peruskunto on kuin kropan kivijalka. Jos se pettää, edessä on hankaluuksia.Vierumäen urheiluopistolla on vuodesta 1993 tehty suomalaisille 200 000 kuntotestiä, joihin minunkin tuloksiani verrattiin. Tuloksissa kuulemma näkyy kansan jakautuminen kahteen leiriin. Osa on entistä huonommassa kunnossa. Toisessa päässä triathlon- ja kuntoilubuumi nostaa keskiarvoja.Pyörätestin lisäksi tulivat vielä etunojapunnerrukset, vatsat ja jalkakyykyt.tulos oli uutispommi: kuntoluokkani on hyvä! Rautalangasta vääntäen se tarkoittaa, että elimistöni saa painokiloa kohti hyvän määrän happea minuutissa.Miten tulos voi olla hyvä, vaikka kuntoiluni on tuntunut sekalaiselta? Keksin kaksi selitystä: koiran ja pyörän.Koira on ollut talossa nyt kolme vuotta. Sen ulkoilutus tarkoittaa noin kahden tuhannen tunnin liikuntasuoritusta. Vaimo on hoitanut niistä valtaosan, mutta kyllä minäkin olen tuntikaupalla saanut tätä perusliikuntaa.Hyödyin myös siitä, että testi tehtiin itselleni rakkaimmalla kuntoilumuodolla, siis pyörällä. Polvieni takia en käy juoksemassa, mutta pyöräiltyä tulee.ole koskaan ollut tavoitteellinen urheilija, mutta nyt kalenterissa on kaksi merkintää. Ensinnäkin hieroja ensi viikolle. Liikkuvuutta sinne niskaan.Ja henkinen kalenterimerkintä vuoden päähän: 40-vuotispäivänä hapenottokyky saa nousta vielä pykälää ylemmäs.