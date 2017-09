Päivän lehti 28.9.2017

Toinen kirjastoauto käyttöön Helsingissä

Helsingin

Elanto perustaa anniskeluravintoloita

Anniskeluravintoloiden

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Historiallinen ”jänis”

Queen

AA-ryhmä

Lue lisää: hs.fi/aikakone

kaupunginkirjasto saa uuden kirjastoauton käyttöönsä lokakuun alussa. Auto on jo kirjaston toinen, ja se aloittaa kierroksensa eri lainauspisteissä ensi maanantaina. Toisen kirjastoauton valmistumisen katsotaan tuovan huomattavan helpotuksen lainaustoimintaan ja suovan mahdollisuuden liittää uusia kaupunginosia kirjastoautotoiminnan piiriin.Uuden auton pituutta on erikoisluvalla jatkettu 12 metriin, joten se on toistaiseksi Suomen suurin kirjastoauto. Hyllytilaa riittää runsaasti 3.800 kirjalle. Auto on varustettu radiopuhelimella, jonka avulla yhteyttä voidaan reitin varrelta pitää yllä kirjastoautokeskukseen. Korin pääväreinä on käytetty tällä kertaa valkoista ja punaista.Kirjastoauton aikatauluun on sisällytetty seuraavat uudet kaupunginosat: Hakuninmaa, Itä-Pakila, Jakomäki, Lehtisaari, Marjaniemi, Munkkivuori, Pasila, Pukinmäki, Ruskeasuo, Siltamäki, Tapaninkylä ja Torpparinmäki. – – Uuden aikataulun astuttua voimaan Pasilan sivukirjaston toiminta lopetetaan. Pukinmäellä sekä sivukirjasto että kirjastoauto toimivat toistaiseksi kokeiluluontoisesti rinnakkain. Vuosaaren sivukirjaston valmistuttua lokakuun lopussa kirjastoauto välittömästi siirtyy huolehtimaan Jakomäen tiistaivuorosta ja Vesalan perjantaivuorosta, joita ei toistaiseksi voida ajaa auton käydessä näinä päivinä Vuosaaressa.perustamisesta on Elannon hallintoneuvosto tehnyt periaatepäätöksen, kertoi johtaja Ylermi Runko Elannosta. Anniskeluoikeusanomukset jätetään lähiaikoina alkoholiliikkeelle ja kunnallisvaltuustoille. Uusien anniskeluravintoloiden lukumäärästä ei Elannosta vielä tässä vaiheessa haluttu antaa tietoja.Ravintolat perustetaan Elannon vanhoille toimialueille kaupunkeihin.Mary -laivan viimeinen aikakirjoihin vietävä ”jänis” oli matkustajien joukossa tietysti viimeisellä virallisella reittimatkalla.Thomas Barry New Yorkista oli onnistunut liittymään laivan matkustajiin maksamatta lipustaan. Hänen matkalleen ilmestyi sentään maksajakin – tuntemattomana pysyttäytyvä lahjoittaja.Thomas Barry kertoi, että hän aikoo myydä ”tarinansa”. – Olen tehnyt vastaavia temppuja aikaisemminkin. – Toki piti Queen Maryn viimeisellä reittimatkalla yli Atlantin olla jäniskin mukana. (UPI)– Irlannissa Ballyhannonissa maistraatti on myöntänyt Western-hotellille lokakuun 1. päiväksi jatkoaikaa alkoholintarjoilulle. Tällöin hotellissa pidetään paikallisen AA-ryhmän vuosijuhla. (UPI)HS