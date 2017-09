Päivän lehti 28.9.2017

Macronin ehdotukset ovat myrkkyä Sipilän Suomelle

Ilta-Sanomat

Keskisuomalainen

Iltalehti

kommentoi Ranskan ­presidentin Emmanuel Macronin linja­puhetta, jossa hän halusi tiivistää EU:ta.”Macronin ajattelussa vain yhtenäinen EU on tarpeeksi vahva voima kansainvälisessä politiikassa. – – Ranska haluaa ottaa johdon EU:n uudistamisessa – tarvittaessa yksin.””Monet Macronin ehdotukset ovat myrkkyä muille jäsenmaille, Suomi mukaan lukien. Macron haluaa euromaille oman valtiovarainministerin ja oman budjetin kansallisten budjettien päälle.””Tämä on kauhistus Juha Sipilän (kesk) hallitukselle, jonka ohjelmasta ei löydy kohtaa euromaiden yhteisvastuun lisäämisestä. Vaikeita ovat myös yhteinen puolustusbudjetti ja eurovaalien yli­kansalliset ehdokaslistat. Sipilän onneksi Ranskan presidentti ei esittänyt mitään aikataulua uudistuksille.””Macron on sinänsä oikeassa. EU kaipaa kipeästi uudistamista. Monelle EU:n kansalaiselle unioni on epäselvä möhkäle, eräänlainen byrokratian äiti, joka on menettänyt otteensa jäsentensä eturistiriidoissa. Pakolaisvirran sekava hoito toi unionin ongelmat pintaan. EU:sta on tul­lut Moolokin kita tai Kankkulan kaivo, jo­hon syydetään loputtomasti rahaa. Vastineeksi saadaan tehotonta byrokratiaa.””Todennäköisesti sama pohjaton kita jauhaa kirkasotsaisen Macronin ajatukset päreiksi. Hitaasti mutta varmasti.”arvioi, että Macronin esitysten ajoitus ei ollut nyt paras mahdollinen.”Saksassa vaalitulos tietää vaikeita hallitusneuvotteluja, esimerkiksi euro­alueen yhteistyön tiivistäminen ei kelpaa yhdelle Saksan keskeisistä mahdollisista hallituspuolueista.””Monet Macronin ehdotukset, kuten Euroopan yhteinen puolustusbudjetti, euroalueen oma talousministeri tai yhteinen rahansiirtovero, herättävät toki keskustelua, mutta EU:ta ei uudisteta Saksan ohi. Liittokansleri Angela Merkelin Suomellekin kelvannut tarkan euron politiikka, jossa kukin maa vastaa veloistaan, voi vaalituloksen myötä korostua.””Suomessa hallitus törmää puolueiden näkemyseroihin. Kokoomus voi olla suopein ehdotuksille. Sininen tulevaisuus vetoaa hallitusohjelmaan ja torjuu uudet yhteisvastuut. Ja keskusta tasapainoilee linjausten välillä, jotta hallitus pysyisi koossa.”kirjoittaa, että Macron vetosi EU-kansalaisten vastuuntuntoon ja yhteisiin arvoihin.”Jupiter-ylijumalaa johtajuusihanteenaan pitävän presidentin itsevaltaiset eleet ja mieltyminen Versailles'n valta­kulisseihin ovat himmentäneet Macronin presidentillistä sädekehää, ja etenkin kiistellyt työlakiuudistukset ovat vieneet kansalaisia kadulle osoittamaan mieltä.””Sorbonnen amfiteatterissa Macronin juhlava ominaislaatu kuitenkin toimi taas, ilman ironista sivumakua.”