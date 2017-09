Päivän lehti 28.9.2017

MSQRD:n ja Viberin luonut it-ala ja Eurooppaa kiertänyt nuoriso toivat apaattiseen Minskiin väriä

Minsk

Vanhan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Valko-Venäjän

Yksi

Muutos

Myös

”Coolin”

Pinnalta