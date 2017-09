Päivän lehti 28.9.2017

Tuloksia, rahapelejä ja torstain tv-urheilun vinkit

Ampumaurheilu

Jalkapallo

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jääkiekko

Koripallo

Raviurheilu

Salibandy

Rahapelejä

Tv-urheilua

Italia:300m kiväärilajien Eurooppa cupin finaali:Miesten 300m vakiokivääri 3x20 ls: 1) Peter Sidi Unkari 589 (sivuaa EE:tä), 2) Karl Olsson Ruotsi 586/27x, 3) Andrea Rossi Sveitsi 586/23x,…13) Juho Kurki 578,…16) Juha Rutonen 567.HJK–IFK Mariehamn 1–0 (0–0)58. Anthony Annan 1–0.HJK: Thomas Dähne, Juha Pirinen, Anthony Annan, Demba Savage (86. Ousman Jallow), Akseli Pelvas, Faith Friday Obilor, Rafinha, Sebastian Dahlström (66. Filip Valencic), Atomu Tanaka (77. Lucas Lingman), Valtteri Vesiaho, Rasmus Schüller.IFK Mariehamn: Marc Nordqvist, Albin Granlund, Kristian Kojola, Philip Sparrdal Mantilla, Brian Span, Gabriel Petrovic, Amos Ekhalie (85. Jani Lyyski), Aleksei Kangaskolkka, Bobbie Friberg Da Cruz, Robin Sid (15. Anthony Dafaa), Joel Mattsson (65. Filip Hlupik).HJK varmisti mestaruuden.Suomen cup:Välierä: GBK–PK-35 Vantaa 0–1 (0–0)Loppuottelussa 14. lokakuuta kohtaavat HJK ja PK-35 VantaaAlle 17-vuotiaiden poikien EM-karsintaturnaus:Lohko 4: Venäjä–Färsaaret 3–1 (2–1), Suomi–Islanti 0–0.Tappara–Lukko 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)2. erä: 32.00 Kristian Kuusela (Tomas Zaborsky–Aleksi Salonen) 1–0, 33.42 Janne Niskala (Ville Vahalahti–Peter Tiivola) 1–1.3. erä: 57.08 Toni Koivisto (Ville Vahalahti–Arttu Ilomäki) 1–2 yv.Seuraavat ottelut: 28.9. Lukko–Pelicans, JYP–Ilves, Kärpät–SaiPa, TPS–HPK, 29.9. KooKoo–Ässät, KalPa–Sport, Tappara–HIFKharjoitusotteluita:Columbus–St. Louis 5–2 (3–0, 1–2, 1–0)C: Markus Hännikäinen 1+0, Markus Nutivaara 1+0, Joonas Korpisalo 19 torjuntaa ja 0+1.Philadelphia–New York Rangers ja. 4–3 (1–2, 1–0, 1–1, 1–0)Florida–Tampa Bay 4–2 (0–0, 2–0, 2–2)F: Aleksander Barkov 0+3.Dallas–Minnesota 4–1 (1–0, 2–0, 1–1)D: Kari Lehtonen 32 torjuntaa.Vegas Golden Knights–Los Angeles ja. 2–3 (1–1, 0–1, 1–0, 0–1)V: Teemu Pulkkinen 0+1.Sibir–SKA 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)Avangard–Dinamo Mn 4–1 (2–0, 1–1, 1–0). Barys–Lokomotiv 6–1.Mestarien liiga:2. karsintakierroksen 2. ottelu: Kataja, Joensuu–Divina Seguros Joventut, Espanja 71–71 (30–35)Kataja: Alex Marzette 14/5, Ilari Seppälä 12/2, Tommi Huolila 11/5, Damier Pitts 10/0.Kataja voitti ensimmäisen ottelun 79–75 ja eteni 3. karsintakierrokselle yhteistuloksella 150–146.Kataja kohtaa seuraavaksi saksalaisen Telekom Basketin. Joukkueiden ensimmäinen ottelu on perjantaina Joensuussa, toinen ensi maanantaina Bonnissa.Vilpas–KTP 75–70 (15–20, 22–23, 22–10, 16–17)Kouvot–Seagulls 84–86 (15–28, 23–14, 25–15, 21–29)Seagulls: Jermaine Marshall 18/3, Tuukka Kotti 17/13, Antti Kanervo 16/1, Remy Abell 14/2, Timo Heinonen 10/4, Kayel Locke 5/1, Alex Vaenerberg 4/4, Derek Jackson 2/4, Antti Niskanen 0/4.1. lähtö, lv 2100 m: 1) Daddy Boy/Hannu Torvinen 17,4a (2,62), 2) Contro Vento 17,6a (5,27).3) Sunnie 17,6a (8,05).4) Ranrock Maya-Bee 17,9a (40,92). Toto (10-12-2): 2,62 1,88-2,02-2,48 8,49.2. lähtö, lv 2100 m Suomen Hippoksen Tammasarja : 1) Quite Fabulous/Olli Koivunen 17,2 (2,35), 2) Maize 17,4 (14,6).3) Beauty Erin 17,6 (7,97).4) Majestic Missy 17,6 (5,44). Toto (5-6-1): 2,35 1,55-2,07-2,33 17,16.3. lähtö, lv 2100 m: 1) Jamie Hyneman/Ari Moilanen 13,5a (3,34), 2) Tipsy 13,7a (12,52).3) Hijack'em 13,7a (12,08).4) BWT Bayern 14,0a (2,62).poissa: 10. Toto (7-1-5): 3,34 2,28-3,54-3,33 18,72.4. lähtö, Toto65-1, lv 2100 m: 1) Smoky Ray/Timo Toiviainen 14,6a (1,99), 2) Euro Boy 14,8a (68,32).3) Passing Game 14,9a (22,59).4) Salesman 15,0a (12,69).poissa: 12. Toto (3-8-6): 1,99 1,47-5,98-5,80 89,85.5. lähtö, Toto65-2, sh 2100 m: 1) Meno-Miina/Hannu Torvinen 27,5 (19,68), 2) Tuiskuta 28,6 (83,67).3) Vinksa 28,6 (1,91).4) Pekka Ensio 28,0 (46,34).poissa: 12. Toto (11-2-3): 19,68 3,47-11,83-1,56 281,99.6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, lv 2100 m: 1) Le Samuel/Antti Teivainen 15,5a (3,01), 2) Arctic Mystery 16,2a (17,55).3) Ankle Socks 16,2a (7,38).4) Speed Lucifer 16,3a (20,95).poissa: 8. Toto (3-7-4): 3,01 1,65-4,45-2,64 18,83. Toto4 voitto-osuus: 3,70.7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 2100 m: 1) Lovesong/Tapio Perttunen 14,4a (3,02), 2) Camiel Kievitshof 14,6a (75,76).3) Fakir Victory 14,6a (6,04).4) Hopeless Guy 14,7a (15,38).poissa: 5, 7. Toto (4-3-6): 3,02 1,76-14,30-2,57 117,86. Toto4 voitto-osuus: 5,60. Troikka: 933,32.8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 1609 m Isokenkä: 1) Stormysky/Hannu Torvinen 11,8a (5,14), 2) Twigs Voici* 12,0a (2,41).3) Sentry 12,7a (53,54).4) Bulldozer S 12,9a (66,13). Toto (3-2-1): 5,14 2,14-1,63-6,10 5,28. Toto4 voitto-osuus: 16,80.Happee–Steelers 9–4 (0–1, 6–1, 3–2)Oilers–TPS 4–3 (0–1, 1–0, 3–2)Keskiviikko 27. 9.Päiväarvonta: 1, 6, 7, 10, 16, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 33, 34, 41, 50, 56, 62, 63, 68, 69. Kunkkunumero: 62.Ilta-arvonta: 3, 11, 13, 14, 16, 27, 30, 37, 42, 45, 48, 50, 52, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67. Kunkkunumero: 6620.00 Eurooppa-liiga: Bate Borisov-Arsenal18.30 Liiga: TPS-HPK22.05 Eurooppa-liiga: Milan-Rijeka19.00 Ravit: Toto4, Lahti06.00 F1: Vapaat harj., Malesia20.00 Golf: Presidents Cup20.00 SHL: Skellefteå-Växjö03.25 NFL: Green Bay-Chicago18.00 KHL: Lada-Salavat Julajev02.35 NHL Preseason: Detroit-Chicago11.30 European Tour: British Masters04.00 LPGA Tour: New Zealand Women’s Open