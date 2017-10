Päivän lehti 28.10.2017

Tuhoisa turma velvoittaa vartioimaan tasoristeyksiä

Hämeen Sanomat

Turun Sanomat

Kainuun Sanomien

toteaa, että Raase­porin torstainen turma on pahimpia onnettomuuksia, joita on sattunut tasoristeyksissä ja varusmiehille.”Varusmiehiä kuolee eniten juuri liikenneturmissa, mutta nekin sattuvat yleensä vapailla ja lomilla.””Raaseporin onnettomuus vaati kolmen nuoren varusmiehen ja yhden junamatkustajan hengen. Se heittää synkän varjon myös vartioimattomien taso­risteysten päälle.””Vaikka moni tasoristeysonnettomuus tapahtuu autonkuljettajan havainto­virheestä ja jää peltivaurioihin, hitaaseen uudistustahtiin ei ole enää Raaseporin jälkeen hyväksyttävää syytä.”toteaa, että 2000-luvun tasoristeysonnettomuuksissa on saanut surmansa yli 120 ihmistä.”Jos yhdenkin Tammisaaressa koetun kaltaisen onnettomuuden voisi turvallisuusjärjestelyjen lisäpanostuksilla välttää, eurot tulisivat moninkertaisesti ­takaisin.”mukaan tapaus on Puolustusvoimille rankka opetus liikenteen ja etenkin ratojen vaaroista.”Rasittavien harjoitusten jälkeisten kuljetusten turvallisuuteen paneudutaan tämän jälkeen varmasti entistäkin huolellisemmin.”