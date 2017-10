Islanti äänestää uusissa vaaleissa pedofiilikohun kaadettua hallituksen – ”Koko poliittista luokkaa kohtaan vallitsee vakava luottamuspula”

Päivän lehti 28.10.2017

Islanti äänestää uusissa vaaleissa pedofiilikohun kaadettua hallituksen – ”Koko poliittista luokkaa kohtaan va

Tukholma

Islanti

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Uusiin

Juuri

Skandaalit

Bjarni