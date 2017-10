”Olemme myrskyn silmässä” – Katalonian yleisradiossa valmistaudutaan jo panemaan kampoihin keskushallinnon alistamistoimille

Päivän lehti 28.10.2017

”Olemme myrskyn silmässä” – Katalonian yleisradiossa valmistaudutaan jo panemaan kampoihin keskushallinnon ali

”Tämä

Senat tarkoittaa Espanjan senaattia, jonka on myöhemmin perjantaina määrä äänestää perustuslain artikla 155:n soveltamisesta. Se tarkoittaa käytännössä Katalonian haltuunottoa. (Näin tapahtuukin iltapäivällä.)

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

TV3:n toimitus