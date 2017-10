Päivän lehti 28.10.2017

Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua

Autourheilu

Jääkiekko

Rahapelejä

Tv-urheilua

, Britannia: Rallin MM-sarjan kauden 12/13 kilpailu, Walesin ralli:Tilanne 7/21 erikoiskokeen jälkeen: 1) Elfyn Evans Britannia, Ford 1.09.20,9, 2) Ott Tänak Viro jäljessä 24,6 sekuntia, 3) Sebastien Ogier Ranska, Ford –26,8, 4) Thierry Neuville Belgia, Hyundai –37,1, 5) Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila Suomi, Toyota –41,9, 6) Kris Meeke Britannia, Citroen –42,0, 7) Andreas Mikkelsen Norja, Hyundai –52,0, 8) Dani Sordo Espanja, Hyundai –1.13,9, 9) Hayden Paddon Uusi-Seelanti, Hyundai –1.22,9, 10) Juho Hänninen/Kaj Lindström Suomi, Toyota –1.43,5,11) Esapekka Lappi/Janne Ferm Suomi, Toyota –1.50,0,...19) Juuso Nordgren/Tapio Suominen Suomi, Skoda –5.49,3, 25) Teemu Suninen/Mikko Markkula Suomi, Ford –5.40,9.1. erä: 10.35 Jere Innala (Petteri Nikkilä–Robert Leino) 0–1, 16.20 Eetu Tuulola (Leino–Janne Lahti) 0–2 yv.2. erä: 24.10 Juhani Tyrväinen (Juha-Pekka Haataja–Joonas Rask) 1–2 yv.3. erä: 40.49 Miro Heiskanen (Jarkko Malinen) 2–2, 55.03 Juuso Salmi (Tyrväinen) 3–2.Rangaistukset yhteensä: HIFK 1x2 min, HPK 6x2 min.Maalivahtien torjunnat: Niklas Bäckström HIFK 4+7+7=18, Emil Larmi HPK 6+6+12=24 (poissa 58.37–60.00).Yleisöä: 6028.Ilves–KalPa 2–1 (0–1, 2–0, 0–0), JYP–Tappara ja. 4–5 (1–1, 3–2, 0–1, 0–1), KooKoo–Sport vl. 4–3 (0–2, 1–1, 2–0, 0–0, 1–0),SaiPa–Jukurit vl. 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0).: Boston–San Jose 2–1 (1–0, 1–1, 0–0), Toronto–Carolina 3–6 (1–3, 2–1, 0–2), C: Teuvo Teräväinen 1+2, Sebastian Aho 0+1. NY Rangers–Arizona 5–2 (2–0, 2–1, 1–1), Pittsburgh–Winnipeg ja. 2–1 (1–1, 0–0, 0–0, 1–0), Montreal–Los Angeles 0–4 (0–2, 0–1, 0–1), Ottawa–Philadelphia 5–4 (3–0, 1–2, 1–2), Tampa Bay–Detroit 3–2 (1–1, 0–0, 2–1), Florida–Anaheim 8–3 (3–1, 3–0, 2–2), F: Aleksander Barkov 1+2, A: Kalle Kossila 1+0. Minnesota–NY Islanders 6–4 (3–1, 1–1, 2–2), M: Mikael Granlund 0+1. Edmonton–Dallas 5–4 (2–1, 1–2, 2–1), D: Esa Lindell 1+0. Vancouver–Washington 6–2 (3–0, 2–1, 1–1), V: Markus Granlund 1+0.: Admiral–Neftehimik 1–2 (0–1, 1–1, 0–0), Kunlun–Ak Bars 1–2 (0–0, 1–1, 0–1), Lada–Jugra 4–0 (1–0, 2–0, 1–0),Jokerit–Dinamo Mn 2–0 (2–0, 0–0, 0–0), Jokerien maalit: Brian O'Neill ja Petteri Wirtanen. Ryan Zapolski 29/29 torjuntaa.: Espoo United–K-Vantaa 1–4 (0–2, 0–1, 1–1), Hermes–RoKi 1–5 (0–1, 0–2, 1–2), SaPKo–Ketterä 3–4 (0–0, 3–1, 0–3),TuTo Hockey–Peliitat 6–0 (3–0, 2–0, 1–0), LeKi–KeuPa HT 0–3 (0–0, 0–1, 0–2), IPK–Jokipojat 4–0 (0–0, 4–0, 0–0).Koripallo: Milwaukee–Boston 89–96, Memphis–Dallas 96–91, Chicago–Atlanta 91–86 (C: Lauri Markkanen 14 pistettä/12 levypalloa), Portland–LA Clippers 103–104, Sacramento–New Orleans 106–114.Päänumerot (27.10.): 2, 20, 23, 29, 50. Tähtinumerot: 4, 5.Voitonjako: 5+2 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 1 289 927,70 e, 5 oikein 41 388,00 e, 4+2 oikein 4 895,30 e, 4+1 oikein 298,80 e, 4 oikein 133,90 e, 3+2 oikein 67,20 e, 2+2 oikein 22,50 e, 3+1 oikein 19,70 e, 3 oikein 16,80 e, 1+2 oikein 10,40 e, 2+1 oikein 8,10 e.Myöhäisarvonta (26.10.): 8, 10, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 28, 29, 31, 36, 37, 38, 42, 45, 53, 60, 67, 69. Kunkkunumero: 8.Päiväarvonta (27.10.): 1, 5, 19, 21, 30, 31, 33, 36, 38, 41, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 59, 66. Kunkkunumero: 43.Ilta-arvonta (27.10.): 2, 4, 10, 15, 19, 25, 30, 33, 34, 37, 39, 40, 45, 47, 50, 58, 61, 64, 68, 69. Kunkkunumero: 50.(27. 10.): 1 5 7 0 0 6 8.Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 30 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.12.17 Hiihdon Suomen cup: Sprintit (v), Vuokatti14.25 Taitoluistelun GP: Kanada (kooste)17.00 Käsipallon MM-karsinta: Suomi-Venäjä19.00 Serie A: Milan-Juventus14.00 Walesin MM-ralli: EK1200.30 Walesin MM-ralli (kooste)02.00 NBA: New Orleans-Cleveland17.00 Liiga: TPS-JYP17.45 Ravit: Toto 76, Pori07.35, 09.10 ja 10.05 Moto3, -GP ja -2: Aika-ajot, Malesia16.00 Ravit: Toto 76, Pori18.00 F1: Vapaat harj., Meksiko21.00 F1: Aika-ajot, Meksiko06.00 Moto3: Osakilpailu, Malesia11.00 ja 14.00 Alppihiihdon mc: Suurpuj. N, Sölden15.30 Tennis: ATP 500, Basel19.00 SHL: Skellefteå-Djurgården21.30 PGA Tour: Sanderson Farms Champ.00.30 PGA Tour Champions: PowerShares QQQ Champ.11.00 ja 14.00 Alppihiihdon mc: Suurpuj. N, Sölden17.30 Jalkapallon U17 MM-finaali: Englanti-Espanja21.30 Ratapyöräily: Six Day Series, Lontoo08.00 Pyöräily: Tour of Hainan14.30 Jalkapallon U17 MM-pronssiottelu: Brasilia-Mali20.00 ja 22.15 Taitoluistelun GP: Kanada14.30 Valioliiga: Man Utd-Tottenham19.30 Valioliiga: Bournemouth-Chelsea21.45 La Liga: Athletic-Barcelona17.00 Valioliiga: West Bromwich-Man City14.00 La Liga: Alavés-Valencia17.00 Championship: Cardiff-Millwall19.00 Serie A: Milan-Juventus21.45 Serie A: Roma-Bologna02.05 NHL: Florida-Detroit19.30 La Liga: Atlético-Villarreal23.30 La Liga: Sevilla-Leganés02.05 NHL: Toronto-Philadelphia17.00 KHL: HK Sotshi-Metallurg Mg20.05 NHL: Buffalo-San Jose03.05 NHL: Minnesota-Pittsburgh20.05 NHL: Buffalo-San Jose02.05 NHL: Montreal-NY Rangers04.05 NHL: Edmonton-Washington05.00 WGC: HSBC Champions