Päivän lehti 28.10.2018

Tapahtumia sunnuntaina 27. lokakuuta

Konsertit

Keikat

Teatteri

Tanssi

Muut menot

Lapsille

Uusi paviljonki (Läntinen Koulupolku 3, Kauniainen) klo 14 Kunst der Fuge. Pianisti Paavali Jumppanen. Konsertin aluksi Jumppasen teosesittely. Liput 15 ja 25 e. Klo 19 Kesäilta lokakuussa. Hedvig Paulig, sopraano, Ville Rusanen, baritoni, ja Jan Söderblom, viulu. Aarre ja Oskar Merikantoa suomeksi ja ruotsiksi. Folke Gräsbeck kertoo teosten syntyhistoriasta. Liput 20 ja 29 e.Klo 12–14.30 finaali, B-sarja. Klo 16–19 finaali, A-sarja. Palkintojenjako n. klo 21. Konservatorio (Ruoholahdentori 6). Liput 15 ja 30 e.Toivo Kuulan kuolemasta 100 vuotta -juhlakonsertti. Kallion Kantaattikuoro, Moskovan konservatorion kamarikuoro, Helsingin Laulu, vokaaliyhtye Incanto ja Oma Orchestra, johtaa Tommi Niskala. Kallion kirkko (Itäinen Papinkatu 2) klo 18. Liput 15 ja 20 e.Malmin enkelit-kuoro, Lissu ja Lautturit. Eke's pub & saloon (Kirkonkyläntie 7) klo 17. Vapaa pääsy.Luontokonsertissa saksofonisti Mikko Innanen. Konsertin jälkeen tehdään äänikävely Träskändan puistoon. Träskändan kartano, Makasiini (Träskändan puistotie, Espoo) klo 18. Vapaa pääsy.Syysilta kirkkomaalla – Niina Keitel, mezzosopraano, ja Jukka Nykänen, piano. Pyhän Laurin kappeli (Pappilankuja 3, Vantaa) klo 18.30. Liput 7 ja 10 e.Bachin, Barriosin ja Sorin musiikkia. Diakonissalaitoksen kirkko (Alppikatu 2) klo 15. Liput 10 ja 15 e.Kuoroa johtaa Hanna Virtanen. Janne Maarala, piano, Rebekka Nikula, huilu, Lasse Kortelainen, basso, ja Henrikki Mertaniemi, perkussiot. Vuosaaren kirkko (Satamasaarentie 7) klo 17. Vapaa pääsy. Ohjelma 7 e.Helsingin Barokkiorkesteri johtajanaan Marcos Magalhães. Solisteina Ricardo Ribeiro, Jarrod Cagwin ja Ihab Radwan. Musiikkitalo, konserttisali (Mannerheimintie 13 A) klo 16. Liput 25–48 e.Florian Rago, viulu. Mm. Paganinin, Bachin, Ysaÿen ja Ernstin musiikkia. Musiikkitalo, Camerata (Mannerheimintie 13 A) klo 19. Liput 11, 17,50 ja 33 e.Pauli Leppänen laulu, ja Pauliina Katami piano. Junnu Vainion lauluja. Asukastalo Saunabaari (Metsäpurontie 25) klo 15. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 e.Suomalainen Kamarikuoro johtajanaan Eric-Olof Söderström. Peter Peitsalo, urut. Meilahden kirkko (Pihlajatie 16) klo 18. Vapaa pääsy. Ohjelma 15 ja 20 e.Kurssin opettajina bassobaritoni Juha Uusitalo ja pianotaiteilija Pekka Asikainen. Roihuvuoren kirkko (Tulisuontie 2) klo 19. Vapaa pääsy.Järvenpään Mieslaulajat vierainaan sopraano Silja Aalto, pianisti Mikko Haapaniemi, Keravan Mieslaulajat ja Tuusulanjärven Salonkiorkesteri. Järvenpää-talo, Sibelius-sali (Hallintokatu 4, Järvenpää) klo 16. Liput 27,50 e.Aikamiehet ja Karelia-Kuoro johtajinaan Arto Joutsimäki ja Jukka Okkonen. Karjalatalo (Käpylänkuja 1) klo 14. Liput 20 e.Taidekoti Kirpilä (Pohjoinen Hesperiankatu 7, 6. krs) klo 16. Vapaa pääsy.Kamarikuoro Gloria johtajanaan Seppo Murto. Kuulan, Pärtin, Esenvaldsin, Mäntyjärven ja Harveyn musiikkia. Olarin kirkko (Olarinluoma 4, Espoo) klo 18. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 e.Jouni Somero, piano. Myyrmäen kirkko (Uomatie 1, Vantaa) klo 18.15. Vapaa pääsy. Ohjelma 15 e.Mozartin ja Dvorakin musiikkia. Hakasalmen huvila (Mannerheimintie 13) klo 14. Liput 10 ja 12 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.Levynjulkaisukeikka. Tenho Restobar (Helsinginkatu 15) klo 20. Vapaa pääsy.Jazz'n Jam -sarjaa. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 17. Liput 6,50 e.On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 20. Liput 25 e.Teatteri Röntgensali, Karatalo (Kotkatie 4, Espoo) klo 15 (ensi-ilta). Liput 18 e.Teatteri Toivo (Haukilahdenkatu 2) klo 19. Liput 15 ja 25 e.Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 16. Liput 32,50 ja 35,50 e.Helsingin Gayteatteri HGT, Oranssi ry (Kaasutehtaankatu 1, rakennus 11) klo 15 ja 19. Liput 12 ja 17 e.Stoa, teatterisali (Turunlinnantie 1) klo 15. Liput 12 ja 15 e.Teatteri Kultsa (Käenkuja 6–8, Katri Valan puiston väestönsuoja) klo 17. Liput 14 ja 17 e.Hurmaryhmä, Krapin paja (Rantatie 2, Tuusula) klo 18. Liput 15–18 e.Jenna Broas, Karoliina Kauhanen, Anni Koskinen, Outi Markkula ja Pinja Poropudas tanssivat Jenni-Elina von Baghin koreografian. Zodiak (V-ovi, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1) klo 15. Liput 16,50, 20,50 ja 27,50 e.Henna-Maria Hanhinevan 10-vuotistaiteilijajuhlavuoden teos. Galleria Kajaste (Bulevardi 32) klo 17.30. Vapaa pääsy.Klo 16 Animoitu pörröavantgarde lapsille. Animaatioelokuvia vuosilta 1948–1967. S. Näytöksessä vieraana ohjelman kuraattori Jennifer Barker. Klo 18 Kinokonsertissa Jevgeni Bauerin elokuvia säestävät venäläisellä musiikilla viulisti Mauri Saarikoski ja pianisti Marko Puro. Liput 12 e. Klo 20 Polttouunien aika (Argentiina 1968). O: Fernando Solanas, Octavio Getino, Santiago Álvarez. K-16. Orion (Eerikinkatu 15). Liput 7,50 e.Kirjamessujen teemamaana on Yhdysvallat. Messuilta löydät myös antikvariaatit, levyt sekä postimerkkimessut. Lisäksi samaan aikaan järjestetään Viini ja Ruoka -tapahtuma. Avoinna su klo 10–18. Messukeskus (Messuaukio 1). Liput 12 ja 19 e. Perhelippu 41 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille.Klo 17 With My Eyes Wide Open. Klo 18 Bandits in Search of Mom. Tekstitykset englanniksi. Kino K-13 (Kanavakatu 12). Liput 5 e.Wanha Satama (Pikku Satamakatu 3–5) la klo 10–18, su klo 11–17. Liput 13 e.Panimo- ja tislaamotuotteita esittelevä tapahtuma. Kaapelitehdas (Tallberginkatu 1) pe klo 15–24, la 14–23 ja su 14–21. Liput 10–18 e.Sirkuksessa mm. akrobatiaa, jongleerausta, klovneja, taikureita, Ignatovan perheen hevosbaletti ja yhdeksänhenkinen big band -orkesteri. Kaisaniemen kenttä (Kaisaniementie 2) klo 13 ja 17. Liput 16–33 e. Vapaa pääsy alle 3-vuotiaille sylissä.Opastus Suruton kaupunki -näyttelyyn. Hakasalmen huvila (Mannerheimintie 13) klo 15. Liput 10 ja 12 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.Gallen-Kallelan museo Tarvaspää (Gallen-Kallelan tie 27, Espoo) klo 13. Liput 5, 7 ja 9 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.Kehonhuoltoa Alicja Kwaden näyttelyssä ja taiteen kehossa herättämiä tunteiden havainnointia. Ohjaajana Rani Saarinen. Espoon modernin taiteen museo EMMA (WeeGee-talo, Ahertajantie 5, Espoo) klo 12. Liput 10 ja 12 e. Alle 18- ja yli 70-vuotiaat ilmaiseksi.Opastus Sinebrychoffin kotimuseoon ja taidekokoelmaan. Sinebrychoffin taidemuseo (Bulevardi 40) klo 14. Vapaa pääsy.Rauhanaseman täyttävät pienkustantamot ja itsenäiset tekijät. Aiheena ovat muun muassa anarkismi, antimilitarismi, eläinten oikeudet, antifasismi, ympäristö, tee se itse -kulttuuri, queer sekä feminismi. Kirjaesittelyjen lisäksi Varjokirjamessuilla kuullaan runoja ja musiikkia. Rauhanasema (Veturitori 3) klo 11–19. Vapaa pääsy.Tapahtumassa luentoja, kuvaesityksiä ja valokuvanäyttelyitä. Klo 12 Eksymisiä – valokuvailmaisun projektipajan ryhmänäyttely sekä Maaginen ja merellinen Viro -ryhmänäyttely. Klo 13.45–14.30 Katseen treeni – David Hockney valokuvaajana, Susanna Nässi luennoi. Klo 15–15.45 Kollaasi ja montaasi suomalaisessa nykyvalokuvauksessa, Leena Saraste luennoi. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 12–16. Vapaa pääsy.Recover Laboratory -taideryhmän teoksessa katsoja osallistuu reitille yksin ja kohtaa matkan varrella sirkusta, teatteria, musiikkia, kuvataidetta, ääntä, valoa ja videota. Tarkka saapumisaika ja ohjeet lähetetään lipun ostaneille sähköpostitse. K-18. Esitys toteutetaan väestönsuojassa Meilahdessa klo 16. Helsinki. Liput 25 ja 35 e.Alan ammattilaiset esittelevät kohopainotekniikan työmenetelmiä museon Painokellarissa. Päivälehden museo (Ludviginkatu 2–4) klo 13–15. Vapaa pääsy.Korkeasaaressa pääsee kohtaamaan eläimistä jännittävimmät, ja eläinten ruokinnat ovat tavallista karmivampia. Korkeasaari klo 10–16. Liput 6–12 e. Vapaa pääsy alle 4-vuotiaille.Keski-Uudenmaan Teatteri (Keravan Teatteritalo, Kultasepänkatu 4, Kerava) klo 15. Liput 16 e. Lapsille 11 e. Perhelippu 50 e. Vapaa pääsy alle 3-vuotiaille sylissä.Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 13. Liput 13,50 ja 22,50 e. Perhelippu 70 e.Teatteri Hevosenkenkä (Juhannusmäki 2, Espoo) klo 15. Liput 11,50 e.Vihdin Teatteri, Luksian auditorio (Ojakkalantie 2, Nummela) klo 15. Liput 10 e.Taikuri Kimmo Erkkilän taikashow ja esityksen jälkeen taikapaja, jossa opitaan taikuuden alkeita. Klo 11.30 ja 13 suomeksi, klo 10 ruotsiksi. Kulttuuritalo Martinus (Martinlaaksontie 36, Vantaa). Liput 10 e.hs.fi/menokone menovinkkejä verkossa