Päivän lehti 28.10.2018

Maahanmuuttajia pitää työllistää asiallisesti

Taloustieteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

nobelisti Bengt Holmström ehdotti Ylen haastattelussa, että maahanmuuttajien olisi mahdollista tehdä työtä pienemmällä palkalla ja huonommalla sosiaaliturvalla kuin työehtosopimuksissa ja laissa on säädetty. Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder ensin tuki ajatusta, mutta sitten saamansa palautteen jälkeen on perunut näkemyksiään.Rakennusteollisuudessa sovittiin alan työehtosopimuksessa maaliskuussa 2017 alkaneesta työkokeilusta eli kuuden euron työstä, joka lisineen on noin 7,4 euroa tunnissa. Se oli tarkoitettu toimialaan tutustumiseen ilman ammattitaitoa tai -koulutusta oleville ja suunnattu nuorille ja miksei myös maahanmuuttajille.Tietojeni mukaan sitä ei ole paljon käytetty.Ruotsissa työmarkkinaosapuolten kesken on sovittu ”sijoittumistyöstä” (etableringsjobb), joka on suunnattu erityisesti maahanmuuttajille ja pitkäaikaistyöttömille. Työnantajia houkutellaan palkkaamaan sijoittuva työntekijä pienillä työvoimakustannuksilla, vain 8 400 ruotsin kruunulla kuukaudessa.Työntekijä saa valtiolta tukea sen verran, että hänen tulonsa nousevat toimialan työehtosopimuksen minimipalkan tasolle. Tuki maksetaan suoraan työntekijälle eikä yritykselle, jolloin hallinnollista taakkaa ei synny, kun työntekijän on itse huolehdittava tuen hakemisesta.Työmarkkinaosapuolet ovat sopineet, ettei järjestelmää käytetä ensisijaisesti työvoimakustannusten laskemiseen vaan vaikeasti työllistyvien sijoittumiseen.Nähtäväksi jää, miten järjestelmä menestyy.Huoli vaikeasti työllistettävien, ilman tarvittavaa ammattitaitoa olevien maahanmuuttajien, nuorten ja pitkäaikaistyöttömien sijoittumisesta työelämään on aiheellinen. Kahden kerroksen työmarkkinoita ei kuitenkaan tule luoda, eikä maahanmuuttajia tule stigmatisoida.Sosiaaliturvan heikentäminen jo muutoinkin vaikeassa asemassa olevilta on epäinhimillinen ajatus.Määräaikaisia, työelämään sijoittumista tukevia ratkaisuja on syytä etsiä. Kestäviä ja toimivia niistä voi saada vain, jos ne palvelevat työnantajaa, työntekijää ja yhteiskuntaa. Siksi ne on syytä valmistella kolmikannassa.