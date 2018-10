Päivän lehti 28.10.2018

Maalaustaide ei ole sidoksissa kieleen

Kun

eksyin ensimmäistä kertaa Ateneumiin kauan sitten 1970-luvulla, ihastuin Helene Schjerfbeckin myöhäiseen omakuvaan.Viime vuosina hänen muotokuvansa ovat alkaneet vaivata minua. Hänen mallinsa tuovat mieleen viime vuosisadan alun muotilehtien kuvitukset. En ollut yllättynyt, kun Ylen uutisissa kerrottiin taiteilijan tutkineen ranskalaisia muotilehtiä. Schjerfbeckin omakuvista pidän yhä, muusta tuotannosta en.Ensikäynnillä Ateneumiin ihmettelin Tyko Sallisen Mirri-maalauksia. Ne näyttivät jokseenkin omituisilta. Nyt pidän niitä suomalaisen maalaustaiteen helminä. Ihmisen maku näyttää muuttuvan.Mitä tulee Schjerfbeckistä kertovaan elokuvaan, on vaikea ymmärtää, että maalaustaide olisi sidoksissa jollakin tavalla taiteilijan äidinkieleen. Leonardo da Vincin elämää ja taidetta on varmasti käsitelty lukemattomilla kielillä hänen taiteensa siitä kärsimättä. Yrittävätkö närkästyneet sielut korostaa omaa erinomaisuuttaan ankkuroimalla jonkun taiteilijan jonkin kieliryhmän yksinomaisuudeksi? Sitä paitsi kyseessä on vain elokuva.Vuosia olen kummastellut Vladimir Leninin toteamusta elokuvan tärkeydestä taidemuotona. Orson Wellesin Citizen Kane. Eikö se ole jokseenkin tavallinen moraliteetti? Joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa. Suurta taidetta? Mahtaako olla?