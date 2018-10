Päivän lehti 28.10.2018

Lelukatalogit menevät suoraan paperiroskikseen – lelumainonnasta pitää saada eettisempää

Jouluun on pari kuukautta, ja minulle on jo tullut muutama paksu lelujen ja muiden lasten joululahjojen katalogi. Koska haluan paikallisuutiset, minäkin saan nämä mainokset. Lapseni ovat aikuisia, joten nämä mainoskirjaset menevät suoraan paperiroskikseen. Talouteni ei ole varmaan ainoa, jossa näin käy.



En tiedä, millaisen kaupallisen ketjun tuloksena nämä mainokset jaetaan joka kotiin, mutta niiden hiilijalanjälki lienee aikamoinen.



Kun ympäristön tulevaisuuteen ja uhkiin kiinnitetään nyt paljon ja aiheellisesti huomiota, voisi toivoa, että tällaiset markkinointikustannukset kohdennettaisiin osin vähävaraisten perheiden lasten todellisiin tarpeisiin ja osin ympäristönsuojeluun tai vastaavaan. Luonnon säästäminen on lapsille varmasti paras joulu­lahja, ja lahjoista kiinnostuneet löytävät vinkkejä sähköisestä mediasta.



Pertti Myllykoski



Vantaa