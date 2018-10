Päivän lehti 28.10.2018

Hallitus tylsytti Sdp:n vaaliasetta

Kalevan

Savon Sanomat:

Pohjalainen:

mukaan hallitus toimi viisaasti, kun jousti irtisanomiskiistassa.”Mitään järkeä ei olisi ollut lyödä ­pitempään päätä seinään. Joustaminen kertoi vastuullisuudesta.””Samalla se voi tehdä hyvää hallituspuolueiden kannatukselle. Kun Sdp on päässyt nostamaan kannatustaan sekä aktiivimallin että irtisanomiskiistan takia, nyt hallitus tylsyttää kumpaakin demarien vaaliasetta.””Kiista osoittaa, että suomalaisessa neuvottelukulttuurissa on ongelmia. Etuja jaettaessa ja vanhaa muutettaessa konfliktien synty on luonnollista, mutta tapa, jolla niihin haetaan ratkaisua, on vanhanaikainen ja ideologisoitunut.””Kolmikantaisessa työskentelyssä hallituksen ei pidä unohtaa tavoitettaan: yritysten työllistämisen kynnyksiä pitää alentaa ja poistaa, jotta työllisyysaste paranee. Tavoite on edelleen hyvä ja kannatettava. Siihen ei vain pidä pyrkiä väkisin, vaan neuvotellen.””Pääministeri Juha Sipilä käytti paljon tarmoa asiassa, jonka lopputulos oli kovin vähämerkityksellinen.””Rauhoittunut kiista ei kerro kaunista tarinaa kansanvallasta, jossa etujärjestöt sanovat aina viimeisen sanan. Työnteon edistämisessä on vielä paljon työtä tehtävänä.”