Päivän lehti 28.10.2018

Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua

Alppihiihto

Autourheilu

Beach volley

Jalkapallo

Jääkiekko

Koripallo

Käsipallo

Lentopallo

Maastohiihto

Paini

Salibandy

Taitoluistelu

Tennis

Rahapelejä

Tv-urheilua

Kilpailu 1/39, suurpujottelun lopputulokset: 1) Tessa Worley Ranska 2.00,51 (59,11-1.01,40), 2) Frederica Brignone Italia jäljessä 0,35 sekuntia (58,71-1.02,15), 3) Mikaela Shiffrin USA –0,94 (59.31-1.02,14), 4) Viktoria Rebensburg Saksa –0,99 (58,95-1.02,55), 5) Stephanie Brunner Itävalta –1,93 (59,65-1.02,79) ja Ragnhild Mowinckel Norja (59,61-1.02,83), 7) Wendy Holdener Sveitsi –2,31, 8) Kristin Lysdahl Norja –2,47, 9) Thea Louise Stjernesund Norja –3,04, 10) Kristine Gjelsten Haugen Norja 3,11.Suomen Erika Pykäläinen hävisi 1. kierroksella kärjelle 6,33 sekuntia, oli 57:s ja karsiutui 2. kierrokselta.Seuraava kilpailu: 17.11. Kittilä, Levi (pujottelu).Aika-ajot: 1) Daniel Ricciardo Australia, Red Bull 1.14,759, 2) Max Verstappen Hollanti, Red Bull jäljessä 0,026, 3) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes –0,135, 4) Sebastian Vettel Saksa, Ferrari –0,211, 5) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes –0,401, 6) Kimi Räikkönen Suomi, Ferrari –0,571, 7) Nico Hülkenberg Saksa, Renault –1,068, 8) Carlos Sainz junior Espanja, Renault –1,325, 9) Charles Leclerc Monaco, Sauber –1,430, 10)Marcus Ericsson Ruotsi, Sauber –1,754.Kärjen tilanne 14/18 erikoiskokeen jälkeen: 1) Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila Suomi, Toyota jäljessä 2.35.01,8, 2) Sebastien Ogier Ranska, Ford jäljessä 4,7 sekuntia, 3) Sebastien Loeb Ranska, Citroen –8,0, 4) Elfyn Evans Britannia, Ford –9,8, 5) Thierry Neuville Belgia, Hyundai –12,7, 6) Dani Sordo Espanja, Hyundai –16,5, 7) Esapekka Lappi/Janne Ferm Suomi, Toyota –46,5, 8) Ott Tänak Viro, Toyota –1.00,7, 9) Craig Breen Irlanti, Citroen –1.37,9, 10) Andreas Mikkelsen Norja, Hyundai –2.07,3, 11) Teemu Suninen/Mikko Markkula Suomi, Ford –3.14,5, 12) Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen Suomi, Skoda –6.49,3 (johtaa WRC2-luokkaa).Sunnuntaina ajetaan neljä erikoiskoetta.Naiset, jatkopelien 2. kierrosta: Maria Botsharova/Maria Voronina Venäjä–Riikka Lehtonen/Niina Ahtiainen Suomi 2–1 (23–21, 18–21, 23–21)Lehtonen ja Ahtiainen jakoivat turnauksessa 9. sijan.Honka–VPS 3–1 (2–0)41. Demba Savage 1–0, 43. oma maali 2–0, 90+1. Ibrahima Gueye 2–1, 90+5. Macoumba Kandji 3–1.Yleisöä: 1 836.TPS–HJK 0–4 (0–2)20. Sebastian Dahlström 0–1, 29. Joao Klauss 0–2, 52. Riku Riski 0–3, 86. Riski 0–4.Yleisöä: 3 025.FC Lahti–PS Kemi 1–2 (0–0)RoPS–Ilves 1–0 (1–0)SJK–Inter 2–2 (2–0)IFK Mariehamn–KuPS 1–2 (1–1)HJK Mestarien liigan karsintoihin ensi vuonna. RoPS, KuPS ja cup-voittaja Inter Eurooppa-liigan karsintoihin ensi vuonna. PS Kemi putoaa Ykköseen, TPS karsii liigapaikasta KPV:tä vastaan.1) Joao Klauss HJK 21, 2) Rasmus Karjalainen KuPS ja Macoumba Kandji Honka 16, 4) Borjas Martin Honka ja Petteri Pennanen KuPS 12, 6) Sebastian Strandvall VPS ja Aleksei Kangaskolkka IFK Mariehamn 10, 8) Marius Noubissi Ilves ja Timo Furuholm Inter 9, 10) Benjamin Källman Inter, Mika Ääritalo TPS ja Lassi Lappalainen RoPS 8.AC Kajaani–HIFK 0–1 (0–0), AC Oulu–JJK 3–0 (0–0), Klubi 04–EIF 0–1 (0–0), KPV–KTP 3–0 (3–0), Jaro–Haka 1–2 (0–1).HIFK nousee liigaan, KPV karsii liigapaikasta TPS:aa vastaan. JJK ja Klubi 04 putoavat Kakkoseen. TPV ja MuSa nousivat Ykköseen.PK-35–ONS 0–2 (0–1)2. ottelu Oulussa 3. marraskuuta.Brighton–Wolverhampton 1–0, Fulham–Bournemouth 0–3, Liverpool–Cardiff 4–1, Southampton–Newcastle 0–0, Watford–Huddersfield 3–0, Leicester–West Ham 1–1.Girona–Vallecano 2–1, Athletic Bilbao–Valencia 0–0, Celta Vigo–Eibar 4–0, Levante–Leganes 2–0.Atalanta–Parma 3–0, Empoli–Juventus 1–2.Dortmund–Hertha 2–2, Düsseldorf–Wolfsburg 0–3, Hannover–Augsburg 1–2, Mainz–Bayern München 1–2, Hoffenheim–Stuttgart 4–0.Dalkurd–Häcken 0–5 (D: Eero Markkanen kentälle 81. minuutilla, H: Joona Toivio vaihdettiin Juhani Ojalaan 77. minuutilla.)TPS–HIFK 5–2 (2–1, 0–1, 3–1)1. erä: 5.07 Patrick Bjorkstrand (Santeri Lukka-Brandon Gormley) 1–0 yv, 5.50 Niklas Nordgren (Tommi Santala-Markus Kankaanperä) 1–1, 14.30 Petteri Wirtanen (Otto Nieminen-Zach Budish) 2–1.2. erä: Maaliton.3. erä: 44.55 Teemu Väyrynen (Markus Nurmi-Hannu Kuru) 3–1, 51.54 Ilari Filppula (Olli Kaskinen-Petteri Wirtanen) 4–1, 56.47 Ryan O'Connor (Juha Jääskä-Niklas Nordgren) 4–2 im.59.39 Ilkka Heikkinen (Petteri Wirtanen) 5–2 tm.Jäähyt yhteensä: TPS 2x2 min=4 min, HIFK 3x2 min=6 min.Maalivahtien torjunnat: Henrik Haukeland TPS 10+2+7=19, Atte Engren HIFK 6+(0)+(0)=6, Markus Ruusu HIFK 3+9+3=21 (poissa 55.08–56.13, 56.41–56.47, 57.39–59.39).Yleisöä: 7 283.Lukko–Kärpät 1–3 (1–1, 0–1, 0–1)Ilves–Pelicans ja. 3–2 (0–1, 2–1, 0–0, 1–0)KalPa–JYP 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0)KooKoo–Jukurit 1–2 (0–2, 0–0, 1–0)SaiPa–HPK ja. 3–2 (0–1, 2–0, 0–1, 1–0)Sport–Ässät 3–1 (2–1, 1–0, 0–0)Seuraavat ottelut: 29.10. HIFK–HPK, 30.10. Tappara–TPS, JYP–Sport, 31.10. Ässät–KooKoo, Jukurit–Lukko, Kärpät–Ilves, Pelicans–SaiPa, 1.11. SaiPa–TPS.SaPKo–TuTo Hockey 2–3, KeuPa HT–IPK ja. 5–6, Koovee–Ketterä 3–5, Hermes–Peliitat ja. 5–4.HPK–Lukko 4–1 (2–1, 1–0, 1–0)TPS–Sport 3–1 (1–1, 1–0, 1–0)KJT–Ilves 0–3 (0–0, 0–1, 0–2)Kuortane–KalPa 6–5 (2–2, 4–1, 0–2)Kärpät–Blues 1–4 (1–1, 0–2, 0–1)Metallurg Mg–Dinamo Msk 2–1, M: Iiro Pakarinen 1+0. Neftehimik–Traktor 4–1, NN: Juuso Puustinen 1+1, Joonas Nättinen 1+1, Mikael Ruohomaa 1+1.Philadelphia–NY Islanders 1–6, P: Jori Lehterä 1+0, N: Leo Komarov 1+0. New Jersey–Florida 3–2. perjantaina:Las Vegas–Tampa Bay 2–3, Detroit–Winnipeg 1–2, Carolina–San Jose vl. 4–3, C: Teuvo Teräväinen 1+1, Sebastian Aho 0+1, SJ: Antti Suomela 1+0. Colorado–Ottawa 6–3, C: Mikko Rantanen 1+3.Kauhajoki–Ura Basket 92–80 (54–34)Kataja–Vilpas 87–94 (48–36)Peli-Karhut–EBT 76–80 (47–41)HyPo–Tapiolan Honka 105–72 (49–30)ToPo–Kouvottaret 73–84 (35–38Charlotte-Chicago 135–106, New York-Golden State 100–128, Toronto-Dallas 116–107, Houston-LA Clippers 113–133, Minnesota-Milwaukee 95–125, New Orleans-Brooklyn 117–115, Sacramento–Washington 116–112.Vantaa: Suomi–Valko-Venäjä 20–27 (8–15)Suomi: Teemu Tamminen 5, Robin Granlund 4, Benny Broman 3, Benjamin Helander 3, Fredrik Forss 1, Oscar Kihlstedt 1, Miro Koljonen 1, Anton Remy 1, Robin Sjöman 1.Vantaa Ducks–PerPo 0–3 (21–25, 19–25, 24–26)VaLePa–Etta 3–0 (25–16, 25–13, 25–23)OrPo–Kuusamo 0–3 (20–25, 17–25, 19–25)Naiset, finaali, 1,5 km: 1) Katri Lylynperä Vuokatti STK 3.19,68, 2) Mari Eder Enon KP jäljessä 0,84 sekuntia, 3) Leena Nurmi LempäälK –3,15, 4) Riitta-Liisa Roponen Oulun HS –3,83, 5) Anni Alakoski ReisjärvP –6,63, 6) Heini Hokkanen Kainuun HS –6,87.Miehet, finaali, 1,5 km: 1) Lauri Vuorinen Skiteam 105 2.52,33, 2) Verneri Suhonen HollolU-46 –3,21, 3) Heikki Korpela PyhäjP –4,24, 4) Miska Poikkimäki Vuokatti STK –5,55, 5) Kari Varis IlmajK –5,64, 6) Lauri Mannila Oulun HS –15,76.77 kg: Alex Kessidis Ruotsi–Matias Lipasti Suomi 8–1.97 kg: Luillys Perez Mora Venezuela–Elias Kuosmanen Suomi 14–5.Lipastin ja Kuosmasen kisat päättyivät.SPV–SB Welhot 19–9, LASB–Koovee 8–2, Classic–Nokian KrP ja. 4–5, Happee–Oilers 8–6.NST–SB-Pro 1–5, ÅIF–SSRA 2–9.Aikuiset: 1) Helsinki Rockettes/HTK 80,73, 2) Marigold IceUnity/HL 78,58, 3) Team Unique/HSK 78,12, 4) Lumineers/ESS 67,38.Juniorit: 1) Dream Edges/KAARI 76,00, 2) Musketeers/HL 71,13, 3) Team Fintastic/HTK 69,06.Kaksinpeli, puolivälierä: Anastasia Kulikova Suomi (1)–Alise Gillan Britannia 6–3, 6–4, välierä: Kulikova–Jekaterina Reyngold Venäjä 7–5, 6–2.Kulikova, 18, tavoittelee sunnuntaina ensimmäistä ammattilaistason kaksinpelin turnausvoittoaan. Finaalin vastustaja on Britannian Tiffany William (5).Nelinpeli, välierä: Kulikova/Elena Malygina Viro–Nelly Megan/Maria Petrovic Ruotsi 6–2, 6–3, loppuottelu: Alexandra Victorovitxh/Lisa Zaar Ruotsi–Kulikova/Malygina 7–5, 7–5.2, 8, 12, 17, 18, 22, 36. Lisänumero: 35. Plusnumero: 13.Voitonjako:7 oikein –, 6+1 oikein 37 498,60 e, 6 oikein 1 644,60 e, 5 oikein 43,10 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e4 2 8 9 3 8 1. Voitonjako: 7 oikein –, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e1. lähtö: 9 Julmin, poissa: 12. lähtö: 2 Pops' Sunrise, poissa: 33. lähtö: 5 Excalibur It, poissa: 64. lähtö: 5 Polara, poissa: –5. lähtö: 10 Kansainvälinen, poissa: 2, 3, 56. lähtö: 10 Bella the Bomber, poissa: 127. lähtö: 1 Club Nord Elit, poissa: –Voitonjako: 7 oikein voitto-osuus 6 181,20 e., 6 oikein voitto-osuus 71,10 e.Ilta-arvonta (27.10.): 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 20, 29, 30, 37, 38, 44, 49, 54, 59, 60, 65, 68, 69. Kunkkunumero: 29.Päiväarvonta (27.10.): 2, 6, 7, 8, 13, 17, 21, 22, 24, 25, 27, 32, 33, 38, 41, 46, 50, 57, 58, 62. Kunkkunumero: 46.10.00 ja 11.55 Hiihdon Suomen cup: Viestit (p)11.00 ja 14.00 Alppihiihdon mc: Suurpuj. M, Sölden15.00 Taitoluistelun GP: Kanada17.00 Painin MM00.00 F1: Osakilpailu, Meksiko (kooste)04.00, 05.20 ja 07.00 Moto3, -2 ja -GP: Osakilpailut, Australia21.10 F1: Osakilpailu, Meksiko13.00 La Liga: Getafe–Real Betis17.15 La Liga: Barcelona–Real Madrid20.30 PGA Tour: Sanderson Farms Champ.16.00 Tennis: ATP 500, Basel19.30 La Liga: Alavés–Villarreal21.45 La Liga: Sevilla–Huesca23.30 PGA Tour Champions: Invesco QQQ Champ.11.00 ja 14.00 Alppihiihdon mc: Suurpuj. M, Sölden18.15 Porsche Supercup: Meksiko19.30 Ratapyöräily: Six Day Series, Lontoo22.45 MLS: Ottelu avoin08.30 ja 13.25 Snooker: International Championship20.00 Taitoluistelun GP: Kanada04.00 Pyöräily: Tour of Hainan15.30 Valioliiga: Crystal Palace–Arsenal18.00 Valioliiga: Man Utd–Everton22.00 Ligue 1: Marseille–PSG02.00 MLB World Series: LA Dodgers–Boston Red Sox (tarv.)14.30 Bundesliiga: Nürnberg–Frankfurt16.30 Bundesliiga: RB Leipzig–Schalke19.00 Bundesliiga: Werder Bremen–Leverkusen15.30 NFL: Jacksonville–Philadelphia, Wembley19.00 NFL: Pittsburgh–Cleveland22.25 NFL: LA Rams–Green Bay02.20 NFL: Minnesota–New Orleans20.00 Nascar: Martinsville15.00 KHL: Jokerit–Severstal, Tallinna23.05 NHL: Carolina–NY Islanders02.05 NHL: Anaheim–San Jose21.35 NHL: Los Angeles–NY Rangers02.05 NHL: Vegas–Ottawa