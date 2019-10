Päivän lehti 28.10.2019

Suomen kuuluisin iskijä on nyt Vesa-Matti Loiri

Vähäverinen amatöörinyrkkeilymme on saamassa uuden tähden. Tämän hetken tunnetuin nyrkkeilijä on nimittäin Vesa-Matti Loiri, joka tunnetaan myös Veskuna tahi Ploirina. Nyrkkeilyllä Loiri ei ole kuuluisuuttaan hankkinut, mutta tarkoitus on tälläkin saralla niittää mainetta.